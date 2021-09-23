Турецкая лира рекордно подешевела на фоне снижения учетной ставки ЦБ

Анкара, 23 сентября. Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 100 п. п. — показатель с 19% упал до 18% годовых. Такое решение стало неожиданностью для экспертов и вызвало обвал лиры.

Курс национальной валюты приблизился к историческому минимуму, зафиксированному в июне, обрушившись на 1,2% — до 8,76 лиры за доллар. Решение о снижении ставки принял главы ЦБ Турции Сахапа Кавчиоглу, которого назначил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после неожиданного увольнения в марте предыдущего руководителя регулятора, Начи Агбала.

Кавчиоглу в течение нескольких месяцев проводил политику по удерживанию ключевой процентной ставки на уровне 19% годовых, хотя ее уменьшения публично требовал президент, сообщает «Интерфакс».

Новый виток финансового кризиса может стать главной угрозой для рубля. Его последствием будет снижение российской нацвалюты, заявил ранее экономист Михаил Коган.