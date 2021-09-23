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Госпитализированный в отделение интенсивной терапии Пеле рассказал о своем состоянии
Спорт
Госпитализированный в отделение интенсивной терапии Пеле рассказал о своем состоянии
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Бразилиа, 23 сентября. Лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле, который продолжает лечение в одной из бразильских больниц, рассказал о ходе восстановления после операции.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле опубликовал в Instagram-аккаунте новое видео из больницы. В кадре легендарный нападающий занимается на велотренажере под наблюдением врачей.

«Я окружен лаской и заботой, чтобы чувствовать себя немного лучше с каждым днем. Если буду так заниматься на велотренажере, скоро вернусь в «Сантос», как думаете?» — написал Пеле.

В этом году экс-форвард сборной Бразилии перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, пишет «Мир 24». После этого Пеле был переведен в обычную палату, однако затем его вновь поместили в отделение интенсивной терапии.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему отказался возглавить Ирак. Он признался, что встречался с представителем национальной команды в своем кабинете.

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Пеле футбол больница спорт
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