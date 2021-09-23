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Мира Тэрада назвала верхом жестокости избиение заключенной в американской тюрьме
Политика
Мира Тэрада назвала верхом жестокости избиение заключенной в американской тюрьме
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 сентября. Руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада прокомментировала видео издевательств в американской тюрьме Harris County Jail в Хьюстоне, штат Техас.

Речь об этом шла на первой международной онлайн-конференции, организованной ФБР. Тэрада показала присутствующим ролик, где двое мужчин, предположительно, избивают темнокожую женщину. Все это происходит в тюрьме.

На видео заключенная громко кричит и зовет на помощь. В анонимном письме сообщалось, что избитая Латиша Робертсон возмутилась, плохим питанием в этой тюрьме: заключенных кормят только рисом и фасолью. В результате женщину стали истязать.

По словам Тэрады, из ролика непонятно, действительно ли женщину бьют или только запугивают и травят, но на кадрах видно, что на головах мужчин находятся красные кепки, которые обычно носят сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

«Я считаю, что это верх жестокости, и это страшно, что это происходит — когда там? — в 20-м году. И это мужчины и одна женщина! И не давать на это реакцию невозможно! И это происходит повсеместно! Поэтому я прошу вас совместными усилиями дописать сегодняшнее предложение, мы его еще неоднократно отредактируем, безусловно», — обратилась общественница к участникам форума.

По результатам встречи правозащитники разработают и опубликуют совместный Меморандум, а также петиции для отправки в ООН и правительствам стран, где фиксируются регулярные случаи нарушения прав граждан.

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сша фбр мира тэрада
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