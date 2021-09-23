Netflix завоевывает рынок Африки посредством бесплатного доступа к мобильной платформе

Найроби, 23 сентября. Руководство Netflix, одного из крупнейших стриминговых сервисов в мире, предоставило жителям Кении бесплатный доступ к порталу.

По специальной мобильной подписке люди смогут посмотреть около 25% фильмов на Android-смартфонах. При регистрации у пользователей не требуют указать платежные данные. Предложение действительно для всех совершеннолетних граждан республики.

Также условия подразумевают полное отсутствие рекламы. Руководство сервиса не обозначило сроки проведения акции. В данный момент оно заинтересовано в том, чтобы познакомить как можно больше африканских клиентов с возможностями платформы и заинтересовать их в приобретении платной подписки.

На текущий момент фильмы и сериалы на Netflix смотрят около 209 миллионов человек в 190 странах. Аналитики из компании Digital TV Research опубликовали прогноз по развитию стриминговой индустрии на Черном континенте: за последующие пять лет количество пользователей онлайн-платформ увеличится втрое.

Ранее деловой журнал African Business опубликовал отчет о самых популярных брендах Африки в 2021 году. Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на восприятие торговых марок, и в списках лидеров произошли значительные перестановки. Подробнее о том, каким компаниям симпатизируют жители материка — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.