Социолог Шугалей заявил о необходимости «стандартизации заключенных» во всем мире

Санкт-Петербург, 23 сентября. Социолог Максим Шугалей считает важным разработать механизм, который позволил бы осужденным за рубежом людям отбывать наказание на родине.

Об этом российский ученый заявил в ходе первой международной онлайн-конференции, организованной Фондом борьбы с репрессиями (ФБР). Мероприятие было посвящено актуальным проблемам, связанным с ошибками в работе правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений за рубежом, а также незаконными задержаниями на Западе и экстрадицией граждан. По словам Шугалея, определенные проблемы в сфере международного права связаны с деятельностью США и ООН, которые не стремятся к «стандартизации заключенных во всем мире».

«Вы правы (ФБР — Прим. ред.), и все, что вы делаете — это бесценно, безусловно. Но все тормозится, например, пониманием того, чья Организация Объединенных Наций, на кого она работает, чьи интересы она представляет», — заявил социолог.

По его словам, необходимо продумать механизмы, которые позволили бы обеспечить человеку, совершившему преступление на территории другого государства, возможность отбывать наказание на родине.

«Мы принимаем и уважаем их законы, мы гарантируем, что решение суда мы исполним у нас в стране, по нашим, скажем так, законам, чтобы у него была возможность видеться с родственниками», — сказал Шугалей.

Социолог считает, что двигаться в этом направлении нужно, однако в конечном счете из-за действий США и коллективного Запада подобная практика будет распространяться лишь на те страны, которые они считают «третьим сортом».

«Тяжелый вопрос вы поднимаете по поводу того, как сделать, чтобы не было таких случаев, когда люди ломают себе жизнь от того, что отбывают тюремный срок в другой стране», — отметил ученый.

Шугалей подчеркнул, что будет рад, если эту проблему удастся решить, однако в данный момент он не видит никаких подвижек в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что деятельность российского Фонда борьбы с репрессиями привлекла внимание авторитетного финского издания UMV-Lehti. Журналисты отметили объем работы и результаты, которых удалось достичь правозащитникам.