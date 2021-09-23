Генсек ООН сообщил о вспышке пандемии COVID-19 в Африке

Нью-Йорк, 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выступил на 76-й сессии Ассамблеи ООН (AGNU). Он обратил внимание на резкое увеличение количества смертей от пандемии COVID-19 в Африке.
«Я здесь, чтобы поднять тревогу. Мы находимся на краю пропасти и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда еще не подвергался подобной угрозе. Такой череды кризисов не было в нашем существовании. На фоне распространения COVID-19 произошло множество трагедий.
Восстания в Афганистане, Эфиопии и Йемене значительно ухудшили обстановку. По всей планете растет недоверие и распространение дезинформации, что разделяет народы. Повсеместно нарушаются права человека. Нуждающиеся уязвимые слои населения испытывают острую нехватку помощи», — заявил Гутерреш.
Особое беспокойство у генсека ООН вызвал доклад Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC Afrique). Представители агентства сообщили, что на Черном континенте от коронавирусной инфекции скончалось 206 746 человек. Особо сильный удар пандемия нанесла по южным государствам. К примеру, в ЮАР зарегистрировано 2 884 134 случая заболевания, что является самым большим показателем на материке.