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Генсек ООН сообщил о вспышке пандемии COVID-19 в Африке
Весь мир
Генсек ООН сообщил о вспышке пандемии COVID-19 в Африке
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выступил на 76-й сессии Ассамблеи ООН (AGNU). Он обратил внимание на резкое увеличение количества смертей от пандемии COVID-19 в Африке.

«Я здесь, чтобы поднять тревогу. Мы находимся на краю пропасти и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда еще не подвергался подобной угрозе. Такой череды кризисов не было в нашем существовании. На фоне распространения COVID-19 произошло множество трагедий.

Восстания в Афганистане, Эфиопии и Йемене значительно ухудшили обстановку. По всей планете растет недоверие и распространение дезинформации, что разделяет народы. Повсеместно нарушаются права человека. Нуждающиеся уязвимые слои населения испытывают острую нехватку помощи», — заявил Гутерреш.

Особое беспокойство у генсека ООН вызвал доклад Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC Afrique). Представители агентства сообщили, что на Черном континенте от коронавирусной инфекции скончалось 206 746 человек. Особо сильный удар пандемия нанесла по южным государствам. К примеру, в ЮАР зарегистрировано 2 884 134 случая заболевания, что является самым большим показателем на материке.

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