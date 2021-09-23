Лидер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка дальнейшее сотрудничество

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил штаб-квартиру Всемирного банка (ВБ) в США. Лидер встретился с представителем организации Дэвидом Мальпассом.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и помощь в восстановлении государства:

«Я хочу выразить признательность инвесторам за финансирование республики. Благодаря совместным усилиям мы можем наблюдать значительный прирост экономики ЦАР с –37% до 4%. К сожалению, мы испытали сильный кризис здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Также на окраинах страны происходят спорадические нападения малочисленных бандгрупп из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC)».

Туадера попросил представителей Всемирного банка поддержать строительство гидроэлектростанций и помочь с развитием энергетики в сельских районах. Также лидер заверил, что в ближайшее время в ЦАР вернется порядок:

«Последние 40 лет каждый год происходят конфликты, которые мешают нам восстанавливать страну. Я пришел, чтобы передать пожелания центральноафриканского народа, который сильно пострадал и хочет закончить войну. Мы хотим мира и сделаем все для его возвращения».

Ранее власти ЦАР совместно с правительством ДРК заявили о строительстве современного парома, который объединит Банги и конголезский Зонго.