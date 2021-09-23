Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 20:39
20:35
Экономика
Эксперты страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых машин в России
20:34
Общество
Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода
20:34
Общество
Готовим меньше, общаемся больше: дизайнер рассказала, как оформить кухню в современном стиле
20:34
Политика
Правозащитница Тэрада поделилась историей о 888 днях заключения в тюрьмах США
20:34
Армия
Daily Express: Россия может подготовить мощный ответ на создание альянса AUKUS
20:31
Общество
А путь и далек, и долог: главное о профессии геолога
20:31
Политика
Правозащитница Меркачева предложила обозначить права иностранцев в тюрьмах по всему миру
20:28
Политика
Александр Рар назвал антироссийскую позицию Бербок бессмысленной
20:27
Экономика
«Быстро и с низкой базы»: рост прибыли Beluga Group сравнили со взлетом ракеты
20:24
Спорт
Экс-защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком клуба ЛФЛ
Все новости

Лидер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка дальнейшее сотрудничество
Весь мир
Лидер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка дальнейшее сотрудничество
facebook.com  /  La Renaissance

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил штаб-квартиру Всемирного банка (ВБ) в США. Лидер встретился с представителем организации Дэвидом Мальпассом.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и помощь в восстановлении государства:

«Я хочу выразить признательность инвесторам за финансирование республики. Благодаря совместным усилиям мы можем наблюдать значительный прирост экономики ЦАР с –37% до 4%.

К сожалению, мы испытали сильный кризис здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Также на окраинах страны происходят спорадические нападения малочисленных бандгрупп из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC)».

Туадера попросил представителей Всемирного банка поддержать строительство гидроэлектростанций и помочь с развитием энергетики в сельских районах. Также лидер заверил, что в ближайшее время в ЦАР вернется порядок:

«Последние 40 лет каждый год происходят конфликты, которые мешают нам восстанавливать страну. Я пришел, чтобы передать пожелания центральноафриканского народа, который сильно пострадал и хочет закончить войну. Мы хотим мира и сделаем все для его возвращения».

Ранее власти ЦАР совместно с правительством ДРК заявили о строительстве современного парома, который объединит Банги и конголезский Зонго.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лидер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка дальнейшее сотрудничество
африка нью-йорк цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru