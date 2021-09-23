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Глава МИД Сирии: мировому сообществу нужно вмешаться, если ВС Турции не покинут САР

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 19:33
Армия
Глава МИД Сирии: мировому сообществу нужно вмешаться, если ВС Турции не покинут САР
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Дамаск, 23 сентября. Международному сообществу нужно вмешаться, если Вооруженные силы Турции не покинут САР, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад 23 сентября.

Он также напомнил о переговорах президента Сирии Башара Асада в Москве, которые состоялись 13 сентября. По словам Микдада, это был очень важный визит.

Кроме этого, глава МИД Сирии сообщил, что САР никогда не забудет израильские атаки. Дамаск будет принимать меры, добавил он.

Ранее сообщалось, что обстановка в Сирии в целом, и в Идлибе в частности станет темой предстоящих переговоров главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Турецкий лидер намерен прийти «к важному решению» во время этой встречи. Переговоры состоятся 29 сентября в Сочи.

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Сирия турция сар фейсал микдад мид сирии
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