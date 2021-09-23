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Александр Рар назвал антироссийскую позицию Бербок бессмысленной
Политика
Александр Рар назвал антироссийскую позицию Бербок бессмысленной
Global Look Press  /  Nicolas Armer / dpa

Берлин, 23 сентября. В Германии пройдут очередные парламентские выборы. По их итогам нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель обязана будет передать свою власть в руки новому политическому лидеру, пишет «ПолитПазл».

Выбирать есть из кого. Больше всего шансов на победу имеется у трех кандидатов: представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета, временного председателя Социал-демократической партии Олафа Шольца и главы «Союза 90/Зеленых» Анналены Бербок.

Весной этого года большинство экспертов ставило на Бербок, но после ряда неосторожных заявлений и некстати обнародованной информации, порочащей личности противницы сближения с Россией, партия «Зеленых» заметно потеряла в «весе».

Немецкий политолог Александр Рар также напомнил, что не прибавляют политических очков Анналене и ее выпады против «Северного потока – 2», который очень нужен ФРГ, тем более в суровых условиях острого дефицита газа в стране и Европе в целом.

«Госпожа Бербок злобно рычит на Россию. Выбирает сверхагрессивную риторику. Это из-за того, что рейтинг партии «Зеленых» так стремительно падает? Неужели она пытается в населении разжечь новые искры ненависти против России? Госпожа Бербок нервничает. Ее избиратели трезвеют, понимают, что обещанная «сладкая жизнь» при ультра-зеленой экономике — это химера», — гласит пост в Telegram-канале политика.

При этом немецкие СМИ продолжают писать фейковые статьи о том, что в бедности Европы виновата Москва. Ведь именно она, оказавшаяся в невыгодной для себя позиции, должна начать наращивать поставки голубого топлива в ЕС транзитом через Украину.

При этом, по словам Рара, запуск «Северного потока — 2», без которого жители ЕС попросту зимой не смогут, Бербок и Ко стараются тормозить всеми возможными способами.

Ранее сообщалось, что объемы газа в европейских хранилищах сократились до десятилетнего минимума.

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Все новости / Политика / Александр Рар назвал антироссийскую позицию Бербок бессмысленной
россия германия политика северный поток - 2 бербок
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