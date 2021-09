Депортированные из США граждане Гаити ищут убежища в Мексике

Мехико, 23 сентября. Сотни мигрантов, преимущественно граждан Гаити, которые были депортированы из США, собрались в Мексике с целю получить право на законное пребывание в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Hundreds of Haitian asylum seekers congregated outside Mexico’s refugee agency in the capital and in shelters in the northern city of Monterrey on Wednesday, as migrants deterred by a crackdown at the U.S. border sought legal status in Mexico. https://t.co/T6JoibNcL0 — Inquirer (@inquirerdotnet) September 23, 2021

Почти 10 тысяч человек скопились рядом с агентством по делам беженцев в Мехико и в убежищах, расположенных в северном городе Монтеррей.

Мигранты из Гаити, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Венесуэлы и других стран продолжают жить в нечеловеческих условиях во временном лагере, организованном под приграничным мостом недалеко от американского города Дель-Рио, штат Техас.

15,000 people from Haiti have been trapped at a bridge on the U.S.-Mexico border in recent days.



Many slept on the ground, with little access to food, water or toilets. Border Patrol blocked people bringing supplies from Mexico. People say they were treated "worse than animals." pic.twitter.com/WxAMWC69qd — AJ+ (@ajplus) September 20, 2021

В последние несколько недель власти США выдворили по меньшей мере 4000 человек, которые находились в центрах задержания. Еще 524 граждан Гаити были депортированы на родину на четырех рейсах. По информации Министерства национальной безопасности США, репатриации будут проводиться на регулярной основе.

Absolutely unacceptable.



No matter how challenging the situation in Del Rio is right now, nothing justifies violence against migrants attempting to seek asylum in our country.



????: @PaulRatje pic.twitter.com/vjdIe6PkzS — Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) September 20, 2021

Абсолютный хаос на границе и новости о депортационных рейсах привели к тому, что многие гаитяне решили подать заявление на получение легального статуса в Мексике.

«Я нахожусь в поисках лучшей жизни, где бы она ни была…Я никогда не говорил, что должен попасть именно в США. Если я смогу найти работу, мы с семьей останемся в Мексике», — заявил беженец Вилнер Плазир.

Согласно данным агентства по делам беженцев COMAR, с начала года свыше 18 тысяч гаитян подали ходатайства о предоставлении убежища в Мексике. Второе место после них занимают граждане Гондураса.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что массовая депортация гаитян из США без надлежащей процедуры по проверке их положения может противоречить международному праву. Он призвал американское правительство снять ограничения и поспособствовать улучшению условий во временных лагерях, организованных мигрантами под мостом на границе Мексики и США.