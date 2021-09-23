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Депортированные из США граждане Гаити ищут убежища в Мексике
Весь мир
Депортированные из США граждане Гаити ищут убежища в Мексике
Global Look Press  /  Xin Yuewei / XinHua

Мехико, 23 сентября. Сотни мигрантов, преимущественно граждан Гаити, которые были депортированы из США, собрались в Мексике с целю получить право на законное пребывание в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Почти 10 тысяч человек скопились рядом с агентством по делам беженцев в Мехико и в убежищах, расположенных в северном городе Монтеррей.

Мигранты из Гаити, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Венесуэлы и других стран продолжают жить в нечеловеческих условиях во временном лагере, организованном под приграничным мостом недалеко от американского города Дель-Рио, штат Техас.

В последние несколько недель власти США выдворили по меньшей мере 4000 человек, которые находились в центрах задержания. Еще 524 граждан Гаити были депортированы на родину на четырех рейсах. По информации Министерства национальной безопасности США, репатриации будут проводиться на регулярной основе.

Абсолютный хаос на границе и новости о депортационных рейсах привели к тому, что многие гаитяне решили подать заявление на получение легального статуса в Мексике.

«Я нахожусь в поисках лучшей жизни, где бы она ни была…Я никогда не говорил, что должен попасть именно в США. Если я смогу найти работу, мы с семьей останемся в Мексике», — заявил беженец Вилнер Плазир.

Согласно данным агентства по делам беженцев COMAR, с начала года свыше 18 тысяч гаитян подали ходатайства о предоставлении убежища в Мексике. Второе место после них занимают граждане Гондураса.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что массовая депортация гаитян из США без надлежащей процедуры по проверке их положения может противоречить международному праву. Он призвал американское правительство снять ограничения и поспособствовать улучшению условий во временных лагерях, организованных мигрантами под мостом на границе Мексики и США.

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