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Некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на получение выплаты в 10 тысяч рублей
Экономика
Некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на получение выплаты в 10 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил, что граждане, отказавшиеся от страховой пенсии в пользу увеличения ее размера, сохраняют право на получение разовой выплаты в 10 тыс. рублей.

Для реализации этого права человеку все же придется выйти на пенсию, приводит «ФедералПресс» сообщение ведомства.

«За гражданами, которые в рамках п. 5 ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ отказались от получения назначенной страховой пенсии в связи с желанием увеличить ее размер, сохраняется право на получение единовременной денежной выплаты при последующем восстановлении выплаты пенсии», — пояснили в ПФР.

Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян с октября. О порядке их начисления ранее рассказала замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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