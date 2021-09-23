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Автоэксперт Холодов рассказал о назревших изменениях в ПДД с 1 октября этого года

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:00
Общество
Автоэксперт Холодов рассказал о назревших изменениях в ПДД с 1 октября этого года
Федеральное агентство новостей  / 

О том, какие изменения в правилах дорожного движения (ПДД) Правительству России может представить Минтранс до 1 октября, рассказал член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, причина преобразований — в том, что с 1 января этого года ПДД попали в так называемый белый список документов, в которые запрещено вносить поправки. Для того, чтобы хотя бы одну запятую заменить, понадобится полное переиздание. Сейчас назрели поправки, касающиеся общественного транспорта. Минтранс их уже давно готовил. Они касаются электросамокатов, гироскутеров, всевозможных средств индивидуальной мобильности.

«Получается, что правки подготовлены и Общественной палатой РФ. У нас есть свой вариант. Мы предложили [его] и отправили Мишустину за подписью секретаря Общественной палаты Михеевой Лидии Юрьевны и, соответственно, Минтранс подготовил свой вариант. Мы, конечно, с Минтрансом в хорошем смысле ругаемся по поводу того, что должно быть в этом тексте, но получается неоспоримый момент, что ни они, ни мы не можем свой вариант пролоббировать, пока полностью не переиздадут ПДД, поэтому и поручили подготовить полностью новый текст — именно из-за того, что с 1 числа никаких поправок в ПДД быть не может», — сказал Александр Холодов.

Автоэксперт Холодов рассказал о назревших изменениях в ПДД с 1 октября этого года
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Эксперт также прокомментировал новость о том, что ГИБДД отказалась штрафовать водителей за превышение средней скорости. Он напомнил, что такие штрафы нарушают основной принцип административного кодекса, согласно которому необходимо указывать место, время и суть правонарушения, поскольку понятие о средней скорости точно не определено.

«В том же Тибете, например, где дорог не так много, там никто не вешает радары, вешают две камеры и фиксируют на входе и на выходе время нахождения и скорость считают. Китай в этом плане уже давно работает по этой технологии, но у нас требуются поправки в ПДД», — отметил собеседник.

Поделился он и своим мнением относительно предложения добавить ПДД в список дисциплин по ЕГЭ.

«Это уже совсем перебор, и так школьники наши перегружены, но у нас есть ОБЖ, которые преподают в том числе и в старших классах. Там может быть гораздо полезнее изучать не то, куда ползти в случае ядерного взрыва, а изучать то, что их может убить каждый день на улице. Это именно ПДД», — пояснил Александр Холодов.

В завершение он добавил, что в новых правилах оставят так называемый нештрафуемый порог в 20 километров, поскольку государству мелкие штрафы невыгодно получать от автомобилистов из-за стоимости собирания штрафов. Выгодно сосредоточиться на более серьезных нарушениях, которые влияют на безопасность. Кроме того, есть и еще один момент.

«У нас во многих городах десятилетиями действуют знаки, ограничивающие скорость, то есть где хотели сделать реально ограничение 60, давно уже повесили знак 40. Сейчас по всей стране нужно будет перевешивать все знаки, и уже нет смысла, учитывая десятилетний опыт. Оставьте как есть. Все города и регионы уже повесили знак с учетом того, что водитель +20 держит в голове», — подытожил член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».

Ранее стало известно о том, что знак «Въезд беспилотникам запрещен» может появиться на дорогах России в 2025 году. Данная мера призвана обеспечить безопасность при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования.

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