Профессию геологов традиционно считают романтической. Конечно, благодаря в первую очередь «шестидесятникам». Можно сказать, что это была некая субкультура «походников», среди которых быть геологом, физиком, химиком было очень почетно. Они воспевали простой, незатейливый быт, дружбу и взаимовыручку, а отпуска проводили в дальних путешествиях с палатками и гитарой.

Что несет в себе профессия геолога сегодня? Как и где работают эти специалисты, где учатся и сколько зарабатывают? Ответы на эти вопросы — в материале ФАН.

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Все придумали греки

Первые свидетельства о том, что люди занялись геологией, датируются 1150 годом до н. э., когда была создана Туринская папирусная карта (Древний Египет). Это самая древняя карта местности, дошедшая до наших времен. Она изображает часть русла реки Нил — примерно 15 километров. На карте деревни, холмы и другие важные объекты.

Первопроходцами по части геологии были Пифагор и Аристотель. В их работах найдены геологические заметки о землетрясениях, изменениях береговой линии, извержениях вулканов и прочих свидетельствах движений земной коры. Эпоха Возрождения отмечена, в свою очередь, большим интересом ученых к окаменелостям. Так, Леонардо да Винчи был первым, кто подверг сомнению библейскую историю о всемирном потопе, который считался причиной появления гор. Свою теорию он аргументировал тем, что моллюски, обитающие на самом дне, не смогли бы оказаться за время потопа на горных вершинах. Кстати, также думал и великий русский ученый, Михаил Ломоносов, который горное дело изучал в Германии. Он и выдвинул предположение, что горные породы были образованы под действием какой-то подземной силы.

Однако только в 1683 году в Англии задумались о необходимости указывать почвы и минералы на картах. Первая масштабная геологическая карта появилась еще позже, в 1815 году. Ее создателем стал английский картограф Уильям Смит. На карте была изображена вся Англия, Уэльс и часть Шотландии, а также указаны все горные пласты.

Современная геология многим обязана шотландцу Джеймсу Геттону, автору книги «Теория Земли», которая появилась на свет в 1785 году. В этой книге выдвинута теория, согласно которой внутри нашей планеты находится не что иное, как раскаленная лава. Именно лава ― главная причина образования горных пород.

Чем занимается геолог сегодня

Геология (с греч. «geo» и «logos») — буквально «наука о земле». Геолог изучает горные породы, земную кору, ее состав и строение. Его цель ― найти месторождения, пригодные для добычи полезных ископаемых. Он изучает природные объекты, а также оценивает, как их можно использовать.

Один из важнейших аспектов экономики страны ― ее природные ресурсы. В частности, на территории нашей страны расположено множество месторождений. Поэтому профессия геолога крайне важна.

Работа геологов сводится в итоге к тому, чтобы выявить и оценить месторождения, для чего им необходимо решить следующие задачи:

провести комплекс геолого-съемочных и поисковых работ;

осуществить разведку и оценить определенные месторождения как на суше, так и под водой;

обслуживать горнодобывающие компании;

установить места, где будут заложены буровые скважины;

распланировать эксплуатационную разведку и порядок проведения горных работ;

изучить строение месторождений;

осуществить контроль за эксплуатационными работами;

обобщить исследования и оформить все документально.

Федеральное агентство новостей /

Где учиться на геолога

Чтобы стать геологом, после 11 класса нужно поступать в один из крупнейших вузов страны. Почти в каждом из них (МГУ, Институт нефти и газа, СПбГУ, Новосибирский, Томский, Казанский и другие университеты) есть соответствующая специальность. Для поступления ― в зависимости от вуза ― нужно быть готовым по следующим дисциплинам: русский язык, математика, физика, география, химия.

После 9 класса обучение проходят в профильных колледжах, в которых абитуриенту предлагается поступить на специальности «технолог-геолог», «технолог-гидролог», «технолог-геофизик» и другие.

В геологию стоит идти, если вы спортивны, выносливы, обладаете отменным здоровьем, неприхотливы в быту и спокойно переносите отсутствие комфорта. Замечательно, если вы любите природу, экстремальные путешествия, а кроме этого, можете похвастаться наблюдательностью, находчивостью и аналитическим складом ума. Геологи не работают в одиночку, это всегда командная история, так что коммуникабельность, умение находить компромиссы и ладить с людьми не раз пригодится.

Какие требования предъявляются к геологу:

знать особенности типов почв;

уметь пользоваться техникой для исследований, а также лабораторными приборами;

обладать недюжинными познаниями в физике, химии, биологии, экологии;

уметь составлять специализированные планы, диаграммы, чертежи;

знать технику безопасности.

Где работают геологи

Сегодня геологи востребованы в первую очередь там, где занимаются добычей полезных ископаемых, а также нефте- и газодобычей, в научно-исследовательских организациях и независимых геологических компаниях, во всевозможных экологических организациях, как государственных, так и частных. Основная задача геолога ― геологоразведочные экспедиции, а также работа на строительных объектах. Еще одним вариантом развития карьеры является научная сфера.

Кроме, собственно, геологии, такое образование и опыт пригодятся при освоении смежных профессий, связанных с работой на местности и изучением ландшафтных особенностей:

Геодезист измеряет территорию, масштабирует ее территории, а также составляет карты. Геолог-нефтяник специализируется в работе с жидкими и газообразными углеводородами (нефть и газ). Геофизик изучает природные ресурсы, участвует в охране окружающей среды, прогнозирует погоду и стихийные бедствия, исследует Мировой океан и многое другое. Почвовед изучает почвенный покров Земли: все, что касается происхождения, развития, строения, свойств и рационального использования почв. Инженер-строитель занимается комплексным проектированием, в том числе разрабатывает системы водо- и электроснабжения и канализации. Такая работа проводится, например, на строительных объектах. Маркшейдер ― не самая известная специальность, тесно связанная с геологией. Именно эти специалисты организуют строительство подземных сооружений, что требует соблюдения правил сохранения природных ресурсов. Геохимик изучает химический состав почвы Земли.

Минимальная зарплата геолога в России около 15 000 рублей, максимальная достигает 200 000 рублей. На уровень дохода влияет квалификация специалиста, место работы и регион трудоустройства. Традиционно в Москве минимальная зарплата выше, чем в среднем по России.

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Плюсы и минусы профессии геолога

Работа у геолога очень интересная, одновременно творческая и аналитическая. К преимуществам можно отнести также высокую востребованность и хороший доход при условии, что речь идет о квалифицированных специалистах. Как мы уже сказали, это профессия для людей особого склада, для которых путешествия в отдаленные регионы ― скорее плюс, чем минус. Вряд ли у обычного туриста будет шанс увидеть те места, в которых геологи работаю по много месяцев.

Специфика работы геолога имеет свои недостатки, например, вахтовый метод. Так, они много времени проводят в длительных экспедициях, где часто работают без выходных. Прибавьте к этому бытовую неустроенность, сложные погодные условия и редкую возможность побыть дома. Впрочем, тот, кому все это нравится, едва ли сочтет такие мелочи за серьезную проблему.