Спецпосланник США в Гаити подал в отставку из-за «бесчеловечного» решения Байдена

Вашингтон, 23 сентября. Специальный посланник США в Гаити подал в отставку в знак протеста против «бесчеловечного» решения администрации Джо Байдена депортировать из США гаитянских мигрантов. Об этом сообщают источники в Госдепартаменте США.

Согласно полученной информации, кадровый дипломат Дэниел Фут, бывший посол в Замбии и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, направил в Госдеп письмо, в котором сообщил о сложении с себя полномочий спецпосланника США в Гаити. На эту должность Фут был назначен в июле — вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза — с целью подготовки проведения в стране президентских выборов.

Daniel Foote, U.S. special envoy to Haiti, has resigned his post, citing the Biden administration's "inhumane" treatment of Haitian asylum seekers and U.S. meddling in Haitian politics. pic.twitter.com/OuMttTBU9u

Свое решение об отставке дипломат мотивировал действиями Белого дома, которые направлены на депортацию из США гаитянских беженцев. В своем письме об отставке он раскритиковал администрацию Байдена за депортацию гаитян, тысячи которых в последние дни прибыли на границу Техаса из Мексики и Центральной Америки.

SCOOP: Special Envoy for Haiti, Amb Daniel Foote, a career member of foreign service, has RESIGNED. In his letter of resignation, he says he will not be associated with the U.S.'s "inhumane, counterproductive decision to deport thousands of Haitian refugees." Letter attached. pic.twitter.com/KlW5GoTF3u