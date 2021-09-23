Спецпосланник США в Гаити подал в отставку из-за «бесчеловечного» решения Байдена

Вашингтон, 23 сентября. Специальный посланник США в Гаити подал в отставку в знак протеста против «бесчеловечного» решения администрации Джо Байдена депортировать из США гаитянских мигрантов. Об этом сообщают источники в Госдепартаменте США.

Согласно полученной информации, кадровый дипломат Дэниел Фут, бывший посол в Замбии и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, направил в Госдеп письмо, в котором сообщил о сложении с себя полномочий спецпосланника США в Гаити. На эту должность Фут был назначен в июле — вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза — с целью подготовки проведения в стране президентских выборов.

Daniel Foote, U.S. special envoy to Haiti, has resigned his post, citing the Biden administration's "inhumane" treatment of Haitian asylum seekers and U.S. meddling in Haitian politics. pic.twitter.com/OuMttTBU9u — Democracy Now! (@democracynow) September 23, 2021

Свое решение об отставке дипломат мотивировал действиями Белого дома, которые направлены на депортацию из США гаитянских беженцев. В своем письме об отставке он раскритиковал администрацию Байдена за депортацию гаитян, тысячи которых в последние дни прибыли на границу Техаса из Мексики и Центральной Америки.

SCOOP: Special Envoy for Haiti, Amb Daniel Foote, a career member of foreign service, has RESIGNED. In his letter of resignation, he says he will not be associated with the U.S.'s "inhumane, counterproductive decision to deport thousands of Haitian refugees." Letter attached. pic.twitter.com/KlW5GoTF3u — Yamiche Alcindor (@Yamiche) September 23, 2021

«Я не буду связан с бесчеловечным, контрпродуктивным решением Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов в Гаити, страну, где американские чиновники заключены в безопасные лагеря из-за опасности, которую представляют вооруженные банды, контролирующие повседневную жизнь», — сообщил он в своем письме.

Дипломат также раскритиковал «цикл международных политических интервенций в Гаити», который «неизменно приводил к катастрофическим результатам», и предупредил, что число мигрантов, прибывающих к американским границам, «будет только расти по мере того, как мы усугубляем неприемлемые страдания Гаити».

В конце прошлой недели около 15 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых составляют граждане Гаити, перешли границу США и разбили стихийный лагерь возле города Дель-Рио, штат Техас, что спровоцировало резкую критику в адрес президента Байдена со стороны Республиканской партии за неспособность обуздать миграционный кризис, который с начала года наблюдается на южной границе США.

В ответ на критику, Белый дом принял решение депортировать граждан Гаити обратно на родину, несмотря на то, что ранее администрация Байдена предоставила гаитянским беженцам статус защищенных лиц из-за разрушительного землетрясения, ударившего по государству 14 августа.

Global Look Press / Xin Yuewei / XinHua

Решение о депортации гаитян столкнулось с негативной оценкой не только в США, но и за рубежом: 21 сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обвинил власти США в нарушении международного права в связи с массовой высылкой гаитян без надлежащей процедуры по проверке их положения.