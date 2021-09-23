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Спецпосланник США в Гаити подал в отставку из-за «бесчеловечного» решения Байдена
Весь мир
Спецпосланник США в Гаити подал в отставку из-за «бесчеловечного» решения Байдена
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 23 сентября. Специальный посланник США в Гаити подал в отставку в знак протеста против «бесчеловечного» решения администрации Джо Байдена депортировать из США гаитянских мигрантов. Об этом сообщают источники в Госдепартаменте США.

Согласно полученной информации, кадровый дипломат Дэниел Фут, бывший посол в Замбии и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, направил в Госдеп письмо, в котором сообщил о сложении с себя полномочий спецпосланника США в Гаити. На эту должность Фут был назначен в июле — вскоре после убийства президента страны Жовенеля Моиза — с целью подготовки проведения в стране президентских выборов.

Свое решение об отставке дипломат мотивировал действиями Белого дома, которые направлены на депортацию из США гаитянских беженцев.  В своем письме об отставке он раскритиковал администрацию Байдена за депортацию гаитян, тысячи которых в последние дни прибыли на границу Техаса из Мексики и Центральной Америки.

«Я не буду связан с бесчеловечным, контрпродуктивным решением Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов в Гаити, страну, где американские чиновники заключены в безопасные лагеря из-за опасности, которую представляют вооруженные банды, контролирующие повседневную жизнь», — сообщил он в своем письме.

Дипломат также раскритиковал «цикл международных политических интервенций в Гаити», который «неизменно приводил к катастрофическим результатам», и предупредил, что число мигрантов, прибывающих к американским границам, «будет только расти по мере того, как мы усугубляем неприемлемые страдания Гаити».

В конце прошлой недели около 15 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых составляют граждане Гаити, перешли границу США и разбили стихийный лагерь возле города Дель-Рио, штат Техас, что спровоцировало резкую критику в адрес президента Байдена со стороны Республиканской партии за неспособность обуздать миграционный кризис, который с начала года наблюдается на южной границе США.

В ответ на критику, Белый дом принял решение депортировать граждан Гаити обратно на родину, несмотря на то, что ранее администрация Байдена предоставила гаитянским беженцам статус защищенных лиц из-за разрушительного землетрясения, ударившего по государству 14 августа.

ООН обвинила США в нарушении международного права из-за депортации беженцев
Global Look Press  / Xin Yuewei / XinHua

Решение о депортации гаитян столкнулось с негативной оценкой не только в США, но и за рубежом: 21 сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обвинил власти США в нарушении международного права в связи с массовой высылкой гаитян без надлежащей процедуры по проверке их положения.

 

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