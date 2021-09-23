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Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 19:03
Политика
Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит рабочую встречу с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Переговоры дипломатов проходят на полях Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Лавров впервые встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке.

Тема ситуации вокруг Афганистана также была затронута. Прозвучала общая позиция касательно необходимости формирования движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) инклюзивного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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