Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит рабочую встречу с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Переговоры дипломатов проходят на полях Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Лавров впервые встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке.

Тема ситуации вокруг Афганистана также была затронута. Прозвучала общая позиция касательно необходимости формирования движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) инклюзивного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.