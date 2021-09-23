Медленный рост ногтей на ногах может говорить о высоком уровне холестерина

Лондон, 23 сентября. Замедленный рост ногтей на ногах может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови. Это связано с изменениями в сосудах.

Рост ногтей при повышенном холестерине замедляется, так как соединение способствует сужению сосудов. Это приводит к ограничению притока крови к нижним конечностям. Если человек занимается активными физическими упражнениями, то в икроножных мышцах появляются судороги.

Также холестерин приводит к онемению нижних конечностей. У людей с повышенным уровнем вещества голени и стопы всегда холодные. Еще одним признаком является активное выпадение волос. Высокий уровень холестерина повышает риск развития болезней сердца и сосудов, предупредили в британской газете Daily Express со ссылкой на Mayo Clinic.

Врач из Великобритании Дебора Ли ранее назвала продукты, которые снижают уровень холестерина в крови. Правильный рацион является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.