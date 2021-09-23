Розовые фламинго прибыли в казанский зоопарк «Река Замбези» из Сирии

Казань, 23 сентября. Зоопарк «Река Замбези» в Казани пополнился новыми жителями — сирийскими розовыми фламинго.

В течение месяца шесть представителей этих экзотических птиц будут находиться на карантине и привыкать к окружающей обстановке. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

Prt Scr instagram.com / @kazanzoo1806

После карантина фламинго объединят с основной группой более молодых птиц, уже обитающих в зоосаде. По словам сотрудников, новички пока отличаются по внешнему виду от сородичей.

«Наши молодые фламинго еще очень отличаются по окрасу и размерам от прибывших новичков, они имеют серое перо, серый клюв, но уже заметен розовый оттенок, который с возрастом только усилится», — говорится в сообщении.

Дело в том, что розовый оттенок проявляется в том числе и благодаря специальному комбикорму. Питание этих птиц очень разнообразно — от рыбного фарша до натертых овощей.

Сотрудники казанского зоопарка до конца ноября также примут и других экзотических жителей. Среди них будет жираф, черный носорог, гориллы и так далее.