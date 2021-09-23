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Алексей Ягудин вспомнил о тяжестях шоу «Звезды в Африке»

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:53
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин вспомнил о тяжестях шоу «Звезды в Африке»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 сентября. Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин признался, что шоу «Звезды в Африке» оказалось сложнее, чем им обещали, и рассказал о пережитых неудобствах.

Профессионального спортсмена трудно удивить тяжелыми тренировками, однако программе «Звезды в Африке» это сделать удалось. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал об испытаниях, которые участникам проекта пришлось пережить.

«Вышло жестко, конечно. Ожидания не оправдались, как я уже говорил выше, но я все равно доволен, хотя бы потому, что побывал в Африке», — заявил фигурист.

Он признался, что ему сложно выходить из комфорта. Например, остаться без телефона и связи с внешним миром ему оказалось гораздо труднее, чем переживать плохое питание и маленькие порции. Он отметил, что шоу больше можно назвать испытанием, чем выживанием, так как организаторы предоставили им небольшое количество круп и воды. Многим ему пришлось делиться с коллегами.

«А насчет еды я не парился. Мне, по большому счету, все равно что есть. В одном испытании я пробовал язык крокодила под соусом из самого зловонного фрукта на планете», — вспомнил Ягудин.

Одной из первых, кто вылетел с проекта, стала модель Виктория Боня. Она устроила истерику организатором, пожаловавшись на то, что ей не дали порцию еды.

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