Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза

Москва, 23 сентября. Цены на природный газ в Европе и Азии могут вырасти примерно в четыре раза — до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), передает агентство Bloomberg.

Международная финансовая корпорация Citigroup ранее опубликовала прогноз, согласно которому мировые цены на голубое топливо могут продолжить «параболический рост». Аналитики компании уверены, что любой всплеск спроса на голубое топливо или проблемы в цепочках поставок энергоресурсов приведут к толчку котировок.

В случае повышения спроса на фоне холодной погоды, а также перебоев транспортировки из-за ураганов в акватории Мексиканского залива, стоимость газа вырастет до 580 долларов за баррель, отметили эксперты. Кроме того, аналитики Citigroup повысили свои прогнозы относительно влияния повышения цен на газ на другие виды топлива.

Газовые хранилища в странах Европы и Великобритании заполнены примерно на 72%. Данный показатель является минимальным за последние десять лет. Традиционный средний уровень для этого месяца составляет 85%.