Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 19:10
19:03
Происшествия
ТАСС: смерть главы управления СКР по Пермскому краю не связана со службой
18:59
Политика
Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке
18:58
Общество
Медленный рост ногтей на ногах может говорить о высоком уровне холестерина
18:58
Политика
Минюст США признал, что Россия не помогала Трампу, но клеветников не накажут
18:58
Общество
Розовые фламинго прибыли в казанский зоопарк «Река Замбези» из Сирии
18:53
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
18:53
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин вспомнил о тяжестях шоу «Звезды в Африке»
18:53
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия
18:52
Экономика
Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза
18:51
Новороссия
Донбасс сегодня: СБУ и полиция проводят рейды в Луганской области, армия несет потери
Все новости

Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:52
Экономика
Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза
bloomberg.com  /  Bloomberg

Москва, 23 сентября. Цены на природный газ в Европе и Азии могут вырасти примерно в четыре раза — до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), передает агентство Bloomberg.

Международная финансовая корпорация Citigroup ранее опубликовала прогноз, согласно которому мировые цены на голубое топливо могут продолжить «параболический рост». Аналитики компании уверены, что любой всплеск спроса на голубое топливо или проблемы в цепочках поставок энергоресурсов приведут к толчку котировок.

В случае повышения спроса на фоне холодной погоды, а также перебоев транспортировки из-за ураганов в акватории Мексиканского залива, стоимость газа вырастет до 580 долларов за баррель, отметили эксперты. Кроме того, аналитики Citigroup повысили свои прогнозы относительно влияния повышения цен на газ на другие виды топлива.

Газовые хранилища в странах Европы и Великобритании заполнены примерно на 72%. Данный показатель является минимальным за последние десять лет. Традиционный средний уровень для этого месяца составляет 85%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза
прогноз bloomberg цены на газ рынок газа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru