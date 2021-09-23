Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение

Нью-Йорк, 23 сентября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политики пообщались за закрытыми дверями в недавно открытом Центре Türkevi, который находится напротив штаб-квартиры международной организации.

Также присутствовали турецкие министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава Минобороны Хулуси Акар, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым и руководитель МИД переходного Правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш.

Стороны обсудили работу по активизации примирения в североафриканской стране, а также двустороннее сотрудничество Триполи и Анкары. Подчеркнули важность реализации всех итогов женевских переговоров, включая соглашение о постоянном прекращении огня, особенно на фоне подготовки к президентским выборам, которые состоятся 24 декабря 2021 года.

Однако подконтрольные Турции сирийские наемники так и не покинули Ливию, хотя нахождение боевиков на североафриканской территории противоречит договору, предполагающему вывод иностранцев и разрыв всех предыдущих сделок, касавшихся сферы безопасности.

Кроме того, республика доставляет оружие, чем нарушает международные резолюции и эмбарго ООН. Примечательно, что Совместный военный комитет (СВК) «5+5» призывал аннулировать заключенные ранее соглашения.

Однако Анкара ответила, что турецкие солдаты находятся на ливийской территории на законных основаниях, точнее на заключенном в конце 2019 года с расформированным триполитанским Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем меморандуме. Так, прикрывающаяся договором о сотрудничестве в военной сфере Турция сохраняет присутствие в североафриканском государстве.