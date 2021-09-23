Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 19:10
19:03
Происшествия
ТАСС: смерть главы управления СКР по Пермскому краю не связана со службой
18:59
Политика
Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке
18:58
Общество
Медленный рост ногтей на ногах может говорить о высоком уровне холестерина
18:58
Политика
Минюст США признал, что Россия не помогала Трампу, но клеветников не накажут
18:58
Общество
Розовые фламинго прибыли в казанский зоопарк «Река Замбези» из Сирии
18:53
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
18:53
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин вспомнил о тяжестях шоу «Звезды в Африке»
18:53
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия
18:52
Экономика
Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза
18:51
Новороссия
Донбасс сегодня: СБУ и полиция проводят рейды в Луганской области, армия несет потери
Все новости

Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Нью-Йорк, 23 сентября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политики пообщались за закрытыми дверями в недавно открытом Центре Türkevi, который находится напротив штаб-квартиры международной организации.

Также присутствовали турецкие министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава Минобороны Хулуси Акар, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым и руководитель МИД переходного Правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш.

Стороны обсудили работу по активизации примирения в североафриканской стране, а также двустороннее сотрудничество Триполи и Анкары. Подчеркнули важность реализации всех итогов женевских переговоров, включая соглашение о постоянном прекращении огня, особенно на фоне подготовки к президентским выборам, которые состоятся 24 декабря 2021 года.

Однако подконтрольные Турции сирийские наемники так и не покинули Ливию, хотя нахождение боевиков на североафриканской территории противоречит договору, предполагающему вывод иностранцев и разрыв всех предыдущих сделок, касавшихся сферы безопасности.

Кроме того, республика доставляет оружие, чем нарушает международные резолюции и эмбарго ООН. Примечательно, что Совместный военный комитет (СВК) «5+5» призывал аннулировать заключенные ранее соглашения.

Однако Анкара ответила, что турецкие солдаты находятся на ливийской территории на законных основаниях, точнее на заключенном в конце 2019 года с расформированным триполитанским Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем меморандуме. Так, прикрывающаяся договором о сотрудничестве в военной сфере Турция сохраняет присутствие в североафриканском государстве.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru