Автоэксперт Холодов объяснил причину отмены штрафов ГИБДД за превышение средней скорости

Санкт-Петербург, 23 сентября. ГИБДД перестала штрафовать водителей из-за превышения средней скорости. Эта тема была затронута экспертами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Александр Холодов, комментируя решение Госавтоинспекции сделал предположение о несоответствии административного кодекса и практики штрафов за превышение средней скорости. Он подчеркнул, что для фиксации любого нарушения необходимо указание на факт, который ГИБДД не могла получить через старую практику.

«Дело даже не в правилах ПДД, дело в административном кодексе. <...> Потому что у нас в административном кодексе то, что мы читаем, должно быть место правонарушения, время правонарушения и суть правонарушения», — объяснил эксперт в ходя прямого эфира.

Мировая практика применения таких штрафов существует, однако для ее полноценного внедрения России необходимо скорректировать собственную законодательную базу, добавил Холодов.

В стране назрели поправки в правила дорожного движения, касающиеся общественного транспорта, использования электросамокатов и гироскутеров, подтвердил Холодов ранее.