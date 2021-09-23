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Автоэксперт Холодов объяснил причину отмены штрафов ГИБДД за превышение средней скорости

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 19:06
Общество
Автоэксперт Холодов объяснил причину отмены штрафов ГИБДД за превышение средней скорости
Федеральное агентство новостей  /  Руслан Бичурин

Санкт-Петербург, 23 сентября. ГИБДД перестала штрафовать водителей из-за превышения средней скорости. Эта тема была затронута экспертами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Александр Холодов, комментируя решение Госавтоинспекции сделал предположение о несоответствии административного кодекса и практики штрафов за превышение средней скорости. Он подчеркнул, что для фиксации любого нарушения необходимо указание на факт, который ГИБДД не могла получить через старую практику.

«Дело даже не в правилах ПДД, дело в административном кодексе. <...> Потому что у нас в административном кодексе то, что мы читаем, должно быть место правонарушения, время правонарушения и суть правонарушения», — объяснил эксперт в ходя прямого эфира.

Мировая практика применения таких штрафов существует, однако для ее полноценного внедрения России необходимо скорректировать собственную законодательную базу, добавил Холодов.

В стране назрели поправки в правила дорожного движения, касающиеся общественного транспорта, использования электросамокатов и гироскутеров, подтвердил Холодов ранее.

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ГИБДД пдд штрафы средняя скорость медиагруппа патриот Холодов
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