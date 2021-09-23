Португалец Перейра занял пост главы департамента судейства РФС

Москва, 23 сентября. Бывший арбитр ФИФА Витор Мелу Перейра назначен на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

Пресс-служба РФС 23 сентября сообщила о значении инструктора ФИФА и УЕФА Витора Мелу Перейры главой департамента судейства. На этом посту он сменил венгра Виктора Кашшаи, занимавшего эту должность с 2020 года.

Перейра обслуживал матчи двух чемпионатов мира по футболу. Кроме того, португалец работал на финальном матче Кубка УЕФА 2002 года и поединке за Суперкубок УЕФА в 2001 году. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, комментируя назначение Перейры, назвал бывшего арбитра «уникальным человеком». Он подчеркнул, что португалец на протяжении многих лет сочетает в себе богатейший уровень профессионального судьи и функционера.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко. Наставник был наказан за оскорбления арбитров во время матча РПЛ.