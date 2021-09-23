Президент Турции обвинил США в поставках вооружения сирийским курдам

Анкара, 23 сентября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поставках вооружения сирийским курдам из отрядов «сил народной самообороны». Об этом сообщает газета Sabah.

Также глава страны отметил, что если Соединенные Штаты действительно хотят оставаться стратегическим союзником республики, то Вашингтону необходимо согласовывать с Анкарой свои действия в борьбе с терроризмом.

«США доставили в город Кобани два самолета с оружием для партии «Демократический союз» и сил народной самообороны. Белый дом совершает большую ошибку перед взорами всего мира», — цитируют Эрдогана журналисты.

Ранее президент Турции объявил о завершении сделки по российским зенитно-ракетным системам С-400. Также он осудил Вашингтон за оказание постоянного давления на Анкару из-за контракта с Россией.