Валерий и Константин Меладзе появились на дне рождения матери без Брежневой и Джанабаевой

Москва, 23 сентября. Певицы Вера Брежнева и Альбина Джанабаева оставили без внимания торжество в честь дня рождения матери своих мужей, звезд Валерия и Константина Меладзе.

Семья братьев Меладзе отпраздновала важное событие — матери звезд исполнилось 87 лет. Знаменитости стали гостями вечеринки в ее честь. Торжество прошло в роскошном ресторане, где собрались самые близкие — позднее кадрами с праздника поделилась Арина, дочь Валерия Меладзе. Судя по ним, праздник посетили внуки и дети именинницы, однако среди близких не были замечены невестки Брежнева и Джанабаева.

Как оказалось, исполнительницы решили пропустить важное семейное мероприятие. Так, Джанабаева провела эфир на радиостанции. Кроме того, она находится в напряженных отношениях с детьми исполнителя от первого брака. Брежнева также оставила торжество без внимания по неизвестным причинам. Стоит отметить, что обеих исполнительниц часто обвиняют в разрушенных семьях братьев Меладзе, однако они игнорируют хейт в свой адрес.

Недавно Брежнева оценила идею совместного проживания с родителями Меладзе. Артистка отметила, что семье необходимо личное пространство.