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ЦИК передаст в СК данные о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:42
Политика
ЦИК передаст в СК данные о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах
Невские Новости

Москва, 23 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова прокомментировала ситуацию вокруг выборов депутатов Госдумы в Санкт-Петербурге.

По ее словам, тут налицо явный конфликт интересов вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского. Представление об этом будет направлено в Следственный комитет России.

«Человек, который занимался внутренней политикой, одновременно шел в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии», — объяснила она.

Вместе с тем Памфилова добавила, что правоохранительные органы должны дать компетентную оценку этой ситуации.

Ранее стало известно, что в России прошли выборы в Государственную думу. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» заручилась поддержкой 49,66% избирателей.

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цик памфилова ск
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