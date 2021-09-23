Кухня — это сердце дома. Так было всегда и, похоже, особых изменений в этом плане не предвидится. Это не просто место, где мы готовим и принимаем пищу (хотя и этого никто не отменял), но пространство, где семья вместе начинает свой день за чашечкой ароматного кофе и яичницей с беконом и собирается в конце трудного дня, чтобы обсудить дела, поделиться последними новостями и просто поболтать о том о сем с самыми родными и близкими.

Конечно же, столь важное помещение в доме должно быть не просто удобным и практичным, но и доставлять удовольствие с эстетической точки зрения.

Мы поговорили с дизайнером Надеждой Каблуковой о последних модных тенденциях в области дизайна интерьеров и выяснили, как должна выглядеть кухня в современном стиле и каким материалам при ее оформлении следует отдавать предпочтение, чтобы соответствовать последним трендам.

Фото из личного архива эксперта Надежды Каблуковой /

Кухня в современном стиле: какая она?

«В зависимости от образа жизни хозяев загородного дома или квартиры кухня может быть как чисто утилитарным помещением для приготовления пищи, так и местом, где собирается вся семья, друзья и где в целом происходит большая часть жизни», — начинает рассказ Надежда Каблукова.

Дизайнер поделилась с нашей редакцией любопытным фактом о последних веяниях, которые имеют место в премиум-сегменте. Если позволяют площадь и бюджет, заказчики зачастую просят спроектировать сразу две кухни: одна обустраивается для профессионального повара, и хозяева туда наведываются достаточно редко. В таком помещении имеется все необходимое оборудование для приготовления блюд разной сложности, а поскольку посторонние там появляются нечасто, необходимость прятать бытовую технику и кухонную утварь отсутствует. Здесь главное — практичность, чистота и порядок. А вот вторая кухня — это уже то самое сердце дома, где люди собираются, общаются и проводят время.

«Надо сказать, что некий набор кухонной мебели и техники тут тоже устанавливается, однако он уже не столько предназначен для готовки, сколько скорее для сообщения о статусе владельца. Безусловно, возможность обустроить сразу два помещения для разных потребностей есть далеко не у каждой семьи, — продолжает эксперт, — поэтому, как правило, большинство современных кухонь расположено где-то посередине, то есть они совмещают в себе и функционал, и в то же время кухня все более становится местом для общения».

Таким образом, сегодня большинство проектов, делающихся для загородной и городской недвижимости, основаны на объединении кухни с гостиной, а вот формат, когда эти помещения используются отдельно друг от друга, сейчас не слишком востребован и актуален, поскольку так комнаты становятся меньше и выглядят не столь выигрышно. Единственное исключение — квартиры с газовыми плитами. В таком случае объединять пространства запрещено нормами безопасности. Если же заказчикам все равно очень хочется хотя бы визуально соединить два помещения, на помощь приходят, например, стеклянные перегородки.

Но все-таки в большинстве современных домов используются электрические плиты, а значит, проблем с согласованием «переделки» не возникнет, и клиенты практически в 100% случаев просят дизайнеров спроектировать объединенную кухню-гостиную, которая априори более просторна и позволяет хозяйке принимать гостей или общаться с семьей прямо во время приготовления пищи.

Федеральное агентство новостей /

Главные тенденции в дизайне кухни в современном стиле

Итак, мы разобрались, что по возможности кухню и гостиную желательно объединять. Исходя из того, что в итоге у нас возникает единое и довольно большое пространство, вырисовываются основные тренды в его оформлении. Остановимся немного подробнее на каждом в отдельности.

Визуальное объединение двух помещений. Совместить комнату и кухню означает не только сломать стену между ними, но сделать так, чтобы кухонные шкафы были максимально интегрированы в пространство гостиной. То есть шкафчики должны не выделяться, а быть незаметными и очень похожими на комнатную мебель. Поэтому очень распространенная на сегодняшний день практика — одновременное проектирование кухонных и платяных шкафов, стеновых панелей и книжных стеллажей из одних материалов в единой стилевой концепции.

Совместить комнату и кухню означает не только сломать стену между ними, но сделать так, чтобы кухонные шкафы были максимально интегрированы в пространство гостиной. То есть шкафчики должны не выделяться, а быть незаметными и очень похожими на комнатную мебель. Поэтому очень распространенная на сегодняшний день практика — одновременное проектирование кухонных и платяных шкафов, стеновых панелей и книжных стеллажей из одних материалов в единой стилевой концепции. Стремление скрыть бытовую технику. Из-за того, что помещения превратились в единое целое, мало кому захочется, чтобы рядом с уютным красивым диваном стоял холодильник, пусть даже самый навороченный и современный, а дорогую каменную столешницу «украшали» электрический чайник, тостер и кофеварка. В этой связи хорошим тоном считается холодильники делать встроенными, а большинство предметов не только мелкой, но и крупной бытовой техники прятать за специальными дверками. Все это служит одной задаче — сделать наше помещение более гостиной, нежели кухней.

Из-за того, что помещения превратились в единое целое, мало кому захочется, чтобы рядом с уютным красивым диваном стоял холодильник, пусть даже самый навороченный и современный, а дорогую каменную столешницу «украшали» электрический чайник, тостер и кофеварка. В этой связи хорошим тоном считается холодильники делать встроенными, а большинство предметов не только мелкой, но и крупной бытовой техники прятать за специальными дверками. Все это служит одной задаче — сделать наше помещение более гостиной, нежели кухней. Чистые, незахламленные пространства.

«Складывается такое впечатление, что перегруз информации из гаджетов и телевизора во время пандемии и связанного с ней режима самоизоляции привел к тому, что люди хотят видеть пространства своих домов свободными от предметов, — делится своими наблюдениями Надежда Каблукова. — Наши клиенты мечтают о месте, где отсутствует так называемый «визуальный шум». В таком помещении можно расслабиться и как следует отдохнуть, чтобы глаз ни за что не цеплялся. В этой связи стали очень актуальны неконтрастные интерьеры в сдержанной цветовой гамме. Вернулся в моду бежевый цвет, все такое спокойное и расслабляющее».

Организация большого количества мест для хранения. Собственно говоря, данный пункт вытекает из предыдущего.

«Всякие мелкие предметы мы стараемся помещать за закрытые дверцы, в ящики, — рассказывает эксперт. — Есть у нас проекты, где даже электрический чайник стоит в отдельном шкафу и закрывается дверью».

Мелкая бытовая техника вроде блендеров и тостеров больше не выставляется на столешницу, а хранится в специально отведенных для этой цели местах. Довольно востребованная на данный момент история — кладовая при кухне, которая представляет собой отдельное помещение, где расположены стеллажи для хранения предметов, которые можно без проблем достать, попользоваться и убрать обратно. Там же может быть установлен дополнительный холодильник и морозильный ларь для заготовок и полуфабрикатов, что очень удобно для большой семьи.

Выдвижные ящики вместо шкафчиков с распашными дверцами.

«Современный стиль — это минималистичные пространства, в которых нет ничего лишнего, — продолжает свой рассказ дизайнер. — Кухня должна быть максимально удобной, и удобство это обеспечивается выдвижными ящиками с разделителями и прочими практичными системами хранения, поскольку нет ничего хуже неудобно расположенных кастрюль и повсюду валяющихся крышек».

Поэтому при выборе стоит учесть, что выдвижные ящики хоть и стоят дороже, но значительно удобнее при использовании, чем шкафы с распашными дверками, если мы говорим о нижнем ряде мебели.

Кухонный остров. Возвращаясь к теме общения и приема гостей, стоит сказать, что отличной идеей является размещение острова, если, конечно, площадь позволяет это сделать. Такое решение очень удобно для тех, кто любит одновременно готовить и общаться с гостями. На острове обычно размещают варочную панель и мойку, а внизу могут располагаться кухонные шкафы. Напротив хозяйки, которая занята приготовлением угощений, зачастую делают барную стойку вровень со столешницей или чуть выше ее уровня — на высоте примерно в 90 см, за которой на полубарных стульях с комфортом располагаются гости. Глубина такой столешницы составляет от 90 до 120 см, что очень удобно и красиво одновременно.

Возвращаясь к теме общения и приема гостей, стоит сказать, что отличной идеей является размещение острова, если, конечно, площадь позволяет это сделать. Такое решение очень удобно для тех, кто любит одновременно готовить и общаться с гостями. На острове обычно размещают варочную панель и мойку, а внизу могут располагаться кухонные шкафы. Напротив хозяйки, которая занята приготовлением угощений, зачастую делают барную стойку вровень со столешницей или чуть выше ее уровня — на высоте примерно в 90 см, за которой на полубарных стульях с комфортом располагаются гости. Глубина такой столешницы составляет от 90 до 120 см, что очень удобно и красиво одновременно. Оборудование, расположенное по двум фронтам. Как правило, по словам Надежды Каблуковой, это делается следующим образом: одна линия состоит полностью из низких шкафов, а вторая — из высоких. Они могут пересекаться, образуя угловую кухонную композицию, или же не соприкасаться друг с другом.

Как правило, по словам Надежды Каблуковой, это делается следующим образом: одна линия состоит полностью из низких шкафов, а вторая — из высоких. Они могут пересекаться, образуя угловую кухонную композицию, или же не соприкасаться друг с другом. Отсутствие верхней линии шкафов.

«Развитие системы служб доставки еды, появление новых кафе и ресторанчиков в шаговой доступности от дома и огромное количество разнообразных полуфабрикатов на прилавках магазинов диктуют новый уклад жизни, — рассуждает наш эксперт. — В семьях отпадает необходимость в огромных варочных панелях, люди предпочитают готовить поменьше и уже не нуждаются в тех же количествах посуды, что раньше, поэтому и кухни тоже становятся все менее практичными, но все более красивыми».

В этой связи в последнее время стали появляться варианты кухонь вообще без верхних шкафчиков. Они представляют собой некое подобие комода, где располагается небольшая плита, мойка, посудомоечная машина и холодильник, а сами по себе верхние шкафы не используются вовсе. Вместо них может быть полочка для картин или просто эффектный фартук, например из камня. Как уже говорилось выше, холодильник делают обязательно встроенным, поскольку такой вариант гораздо предпочтительнее отдельно стоящего, если говорить об эстетической стороне вопроса.

Фото из личного архива эксперта Надежды Каблуковой /

Как правильно спланировать дизайн кухни в современном стиле

«Начинать планирование любого помещения стоит с составления «списка желаний», — объясняет Надежда Каблукова, — то есть желательно заранее определиться и прописать, что конкретно вы бы хотели в итоге видеть на своей кухне».

Дизайнер советует спросить себя, должна ли она быть статусной или вам нужно чисто утилитарное пространство, где будут размещаться самые необходимые в хозяйстве предметы. В идеале необходимо составить список из того, что вам нужно, все учесть и постараться представить примерные габариты, а дальше уже смотреть, что в реальности хорошо помещается в имеющееся пространство, а от чего лучше отказаться.

Следующим шагом следует произвести точные замеры помещения (как правило, это делают производители кухонной мебели) и уже по результатам составить подробный дизайн-проект.

«В целом нюансов в планировании множество, — предупреждает Надежда Каблукова. — Это и высота потолков, и удобство подвода коммуникаций, и тот шаг, который предполагает выбранный вами изготовитель кухни, скажем, у некоторых популярных компаний выбор невелик, и опираться приходится на тот ряд, который имеется в наличии у производителя».

Очень важно учитывать размеры помещений. И если, оформляя в современном стиле кухню площадью от 15 квадратных метров и выше, можно позволить фантазии разгуляться, то в небольших помещениях меньше 10–12 метров лучше не использовать пестрые материалы, поскольку они зрительно будут уменьшать пространство. Естественно, классический вариант увеличения любого помещения — это зеркало. Если есть возможность заложить его в проект, особенно если в нем будет отражаться окно, то это — очень хороший вариант.

Разобраться во всех этих моментах неподготовленному человеку без соответствующего образования может быть довольно сложно, поэтому для идеального результата лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Фото из личного архива эксперта Надежды Каблуковой /

Выбор материалов

Поговорим немного о том, какие отделочные материалы и декораторские приемы в оформлении кухонь сейчас в тренде.

Мебель. Выбор кухонных фасадов воистину огромен. Не устаревают белые глянцевые варианты, но очень популярны и у производителей, и у потребителей стали материалы с шероховатой фактурой. Например, сегодня из камня делают не только столешницы, но и дверцы шкафов. На рынке появилось множество новых материалов (каменный шпон, тонкий керамогранит), которые выглядят как каменный массив и позволяют делать фасады очень износостойкими, красивыми и долговечными. Также по-прежнему не теряют актуальности деревянные кухни неярких оттенков (дымчатые, американский орех, дуб). Еще один интересный вариант — стеклянные дверки. На поверхность из МДФ наклеиваются листы закаленного стекла. В итоге снаружи кухня выглядит очень эффектно, поскольку такое покрытие делает фасады ровными и глянцевыми, но при этом достаточно прочными.

«Еще на этапе планирования следует учесть, что очень сомнительно выглядят верхние шкафчики, если они не доходят до потолка на 8–10 см, и таким образом появляется неприглядная ниша, — предупреждает наш эксперт. — Лучше рассчитать все так, чтобы мебель либо вплотную подходила к потолку с учетом небольшого технического зазора, который составляет около 1,5 см, либо сделать эту нишу более значительной, чтобы она не доставала до потолка на ощутимое расстояние».

Столешница. Очень удобны, практичны и красивы столешницы из натурального или искусственного камня. Можно также сделать подшивную мойку, но в данном моменте многое зависит от имеющегося в распоряжении бюджета. Некоторые решения выглядят эффектно, но стоят очень недешево.

Для небольших кухонь площадью менее 9 м стоит учесть, что длина рабочей столешницы должна быть как минимум 80 см. Меньше уже неудобно.

Фартук.

«На мой взгляд, самый красивый вариант — из камня или керамогранита, а также из слэбов (спиленная часть камня или дерева), — рассказывает дизайнер. — Главное в этом деле, чтобы количество стыков было минимальным, и присутствовал красивый эффектный узор».

Пол. Если говорить о напольных покрытиях, то прослеживается явная тенденция к использованию дерева. Люди все чаще кладут в кухонной зоне паркетную доску или паркет. Связан этот тренд опять же с тем, что готовить стали меньше, а объединять кухню и гостиную — чаще, и выделять отдельным островком плитки кусочек кухни не всегда уместно.

Потолки и освещение. В современных кухнях актуальны простые крашеные плоские потолки без лишних «наворотов». Светильники предпочтительно встроенные, подвесные люстры используются в обеденной зоне над столом и над барной стойкой.

Очень важно, чтобы освещения было достаточно и чтобы свет падал непосредственно на кухонную столешницу. Одна из самых серьезных ошибок проектирования — это когда человек, стоя около столешницы, отбрасывает на нее тень. Светильник должен освещать именно рабочую поверхность, тогда готовить будет удобно.

Растения. Флора на кухне сейчас весьма популярна. Это могут быть подвесные кашпо, стены из стабилизированного мха или же очень интересные мини-садики с подсветкой и автополивом. Такие домашние грядки служат замечательным живым декором, а еще в них можно выращивать ароматные травы: базилик, укроп, петрушку, розмарин.

Текстиль. Как правило, используются шторы из красивых благородных тканей. Исключение составляют те случаи, когда кухонный фронт расположен прямо под окном. Данный вариант многим хозяйкам кажется очень привлекательным в том плане, что можно одновременно готовить и любоваться пейзажем за окном. Но есть один нюанс — в таком случае от штор до пола придется отказаться. Использовать можно либо жалюзи, либо рулонные шторы, которых сейчас великое множество. Они могут крепиться на оконный профиль и быть практически незаметными. Если же вы живете на высоком этаже, а окна не выходят на южную сторону, то вполне допустимо и вовсе обойтись без штор, что тоже нередко встречается в современных проектах.

Приятные дополнения. Производители сантехники предлагают множество удобных решений на любой вкус, например смесители с выдвижным душем, которым удобно ополаскивать посуду или мыть высокие кастрюли. Мойку, если есть такая возможность, стараются сделать двойную или полуторную, чтобы было небольшое отделение для мытья фруктов и овощей. И еще есть такая полезная штука для кухни, которая активно набирает популярность, — измельчитель пищевых отходов для раковины. Этот прибор поможет избежать неприятного запаха из канализации и предотвратить засоры.