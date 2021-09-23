Испанская королева вышла в свет в нежно-сиреневом костюме

Москва, 23 сентября. Раньше для того, чтобы получить тот или иной оттенок, нужно было произвести несколько сотен алхимических алгоритмов и потратить уйму времени, а еще несколько веков назад пурпурный и фиолетовый цвета могли позволить себе только короли, пишет Teleprogramma.pro.

Сегодня широкой и утонченной палитрой в гардеробе никого уже не удивить. Однако некоторым представителям монарших семей все же удается «диктовать» цвет и бренд, которые будут носить во всем мире. Так, например, можно с уверенностью сказать, что после явления королевы Летиции в нежно-сиреневом костюме Bleis Madrid его популярность и популярность испанского бренда в целом значительно выросла и имеет все шансы на то, чтобы переместиться в раздел sold out.

Испанский бренд популярен благодаря одежде для женщин, которая скроена так, что складывается впечатление, что каждый элемент одежды сшит по индивидуальным меркам.