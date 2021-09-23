Испанская королева вышла в свет в нежно-сиреневом костюме

Москва, 23 сентября. Раньше для того, чтобы получить тот или иной оттенок, нужно было произвести несколько сотен алхимических алгоритмов и потратить уйму времени, а еще несколько веков назад пурпурный и фиолетовый цвета могли позволить себе только короли, пишет Teleprogramma.pro.
Сегодня широкой и утонченной палитрой в гардеробе никого уже не удивить. Однако некоторым представителям монарших семей все же удается «диктовать» цвет и бренд, которые будут носить во всем мире. Так, например, можно с уверенностью сказать, что после явления королевы Летиции в нежно-сиреневом костюме Bleis Madrid его популярность и популярность испанского бренда в целом значительно выросла и имеет все шансы на то, чтобы переместиться в раздел sold out.
Испанский бренд популярен благодаря одежде для женщин, которая скроена так, что складывается впечатление, что каждый элемент одежды сшит по индивидуальным меркам.
Испанская королева дополнила брючный костюм топом Massimo Dutti в оттенке «экрю». Такие можно найти в коллекции бренда практически на каждый день. Именно эта модель поступила в продажу в 2018-м. Это говорит еще и о том, что срок службы вещей должен быть продлен.
Новинкой, недавно пополнившей личную обувную коллекцию испанской доньи, стала пара нюдовых лодочек Prada, благодаря которым миниатюрная Летиция заметно прибавила в росте.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл собираются вернуться в Великобританию.