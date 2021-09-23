Эрдоган планирует обсудить с Путиным обстановку в сирийском Идлибе

Анкара, 23 сентября. Ситуация в сирийской провинции Идлиб может стать темой переговоров президентов Турции и России, передают СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить Идлиб во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. По результатам переговоров Эрдоган планирует прийти к «важному решению», передает телеканал TRT.

Визит Эрдогана в Сочи запланирован на 29 сентября 2021 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков некоторое время назад сообщил, что два президента будут обсуждать двусторонние отношения между странами и сирийскую проблематику. По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча продлится один день.

Анкара ранее перебросила в Идлиб дополнительные силы. Официально такое решение объясняется вероятностью притока беженцев из-за боевых действий в регионе. МИД Сирии в свою очередь потребовал от Турции вывода войск с севера государства, передает телеканал «360».