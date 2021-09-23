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Володин предложил российской делегации отказаться от участия в сессии ПАСЕ

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:28
Политика
Володин предложил российской делегации отказаться от участия в сессии ПАСЕ
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 23 сентября. Российская делегация могла бы не принимать участие в сессии ПАСЕ на фоне ограничения своих прав. Об этом высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик назвал несправедливым ограничение прав российской делегации в ПАСЕ. По его словам, парламентарии должны быть допущены в Парламентскую ассамблею без дискриминации.

«В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», — написал Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия соблюдает стандарты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Страна платит за свое участие в организации больше других, отметил Володин. Политик также счел дискриминацию в отношении российской делегации неприемлемой.

Сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый ранее подтвердил, что россиянам запретили перемещаться по Страсбургу в свободном режиме. Делегация из России получила предписание о якобы отсутствии прививок.

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