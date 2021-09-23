Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 19:08
19:03
Происшествия
ТАСС: смерть главы управления СКР по Пермскому краю не связана со службой
18:59
Политика
Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке
18:58
Общество
Медленный рост ногтей на ногах может говорить о высоком уровне холестерина
18:58
Политика
Минюст США признал, что Россия не помогала Трампу, но клеветников не накажут
18:58
Общество
Розовые фламинго прибыли в казанский зоопарк «Река Замбези» из Сирии
18:53
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
18:53
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин вспомнил о тяжестях шоу «Звезды в Африке»
18:53
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия
18:52
Экономика
Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза
18:51
Новороссия
Донбасс сегодня: СБУ и полиция проводят рейды в Луганской области, армия несет потери
Все новости

Эрдоган объявил о завершении сделки по российским системам С-400

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:30
Армия
Эрдоган объявил о завершении сделки по российским системам С-400
Пресс-служба ЗВО

Анкара, 23 сентября. Турция не может согласиться с постоянным давлением Соединенных Штатов по вопросу поставок российских систем С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В данный момент сделка с Россией уже завершена и Анкара не собирается пересматривать ее условия, подчеркнул глава государства. Кроме этого, США должны сперва исправить то, что отказались продавать Турции истребители пятого поколения F-35 из-за контракта на зенитно-ракетный комплекс, констатировал Эрдоган.

«Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет», — отметил президент страны.

Ранее Эрдоган заявил о желании Турции купить у России второй комплекс ЗРК С-400. Анкара и Москва предпринимают много совместных шагов в сфере оборонной промышленности, уточнил политик.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эрдоган объявил о завершении сделки по российским системам С-400
россия сша турция с-400
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru