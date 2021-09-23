Эрдоган объявил о завершении сделки по российским системам С-400

Анкара, 23 сентября. Турция не может согласиться с постоянным давлением Соединенных Штатов по вопросу поставок российских систем С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В данный момент сделка с Россией уже завершена и Анкара не собирается пересматривать ее условия, подчеркнул глава государства. Кроме этого, США должны сперва исправить то, что отказались продавать Турции истребители пятого поколения F-35 из-за контракта на зенитно-ракетный комплекс, констатировал Эрдоган.

«Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет», — отметил президент страны.

Ранее Эрдоган заявил о желании Турции купить у России второй комплекс ЗРК С-400. Анкара и Москва предпринимают много совместных шагов в сфере оборонной промышленности, уточнил политик.