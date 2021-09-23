Маргарита Симоньян назвала наличие санкций признаком порядочного россиянина

Москва, 23 сентября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о так называемых плюсах попадания в санкционный перечень Соединенных Штатов.

Журналист указала на неожиданную сторону американских рестрикций в беседе с РИА Новости. Симоньян назвала наличие санкций признаком порядочного россиянина. Ранее главред RT оказалась в новом списке Соединенных Штатов с ограничительными мерами.

«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — заявила Маргарита Симоньян.

Конгресс США подготовил список с российскими гражданами, которые могут попасть под очередную санкционную волну. Перечень уже приобщен в виде поправки в оборонный бюджет страны. Пока документ носит «рекомендательный» характер. Рестрикции предложили наложить на 35 россиян: это чиновники, бизнесмены, журналисты. Вашингтон намерен ввести ограничительные меры не только в отношение Симоньян, но и в адрес ведущего Владимира Соловьева, гендиректора Первого канала Константина Эрнста. По мнению Вашингтона, россияне якобы нарушают права человека.