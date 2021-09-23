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Глава кабмина заявил о начале движения в России к введению углеродного налога
Экономика
Глава кабмина заявил о начале движения в России к введению углеродного налога
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 сентября. Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил о начале движения в РФ к введению углеродного налога для бизнеса.

Выступая на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей, глава кабинета министров отметил, что Москва уже сделала первый шаг к реализации данной инициативы. Кроме того, по итогам беседы он указал, что на переговорах первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой нагрузки.

«По сути, Андрей Рэмович (Белоусов. — Прим. ред.) говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — добавил премьер.

Правительство России ранее приступило к созданию национального углеродного налога для освобождения бизнеса от необходимости уплачивать аналогичные платежи в ЕС.

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кабмин мишустин углеродный налог
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