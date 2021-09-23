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Автоэксперт Холодов рассказал, ожидать ли россиянам изменений в ПДД с 1 октября

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:25
Общество
Автоэксперт Холодов рассказал, ожидать ли россиянам изменений в ПДД с 1 октября
universeofcars.ru

Санкт-Петербург, 23 сентября. Грядущие изменения в правилах дорожного движения (ПДД) обсудили в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

На сегодняшний день в России назрели поправки, которые касаются общественного транспорта, использования электросамокатов, гироскутеров и так далее. Об этом рассказал член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Александр Холодов.

Однако все не так просто: с 1 января 2021 года ПДД попали в так называемый «белый список» — список документов, в которые запрещено вносить любые поправки без полного переиздания всего свода правил.

«В принципе, это логично. Сейчас назрели поправки, касающиеся общественного транспорта. Минтранс их уже давно готовил, и самое основное это то, что касается электросамокатов, гироскутеров и всевозможных средств индивидуальной мобильности. Правки подготовлены и Общественной палатой России, у нас тоже есть свой вариант. Но ни они, ни мы не можем свой вариант пролоббировать, пока полностью не переиздадут ПДД», — объяснил Холодов.

По словам автоэксперта, сейчас ведется подготовка нового текста правил дорожного движения. В связи с этим к 1 октября никаких поправок российским автовладельцам ожидать не стоит.

Водителей ранее предупредили об автоматических штрафах за выключенные фары. Об это напомнил юрист Анатолий Миронов.

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