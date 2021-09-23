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Три новых сорта премиальных вин из Франции появятся на российском рынке

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 18:43
Общество
Три новых сорта премиальных вин из Франции появятся на российском рынке
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Линникова

Санкт-Петербург, 23 сентября. Российский дистрибьютор Beluga Group готовится представить в стране сразу три вида вин в сегменте люкс. Эксперт Артур Саркисян предположил, как жители России воспримут новинку.

Винный дом Vranken & Pommery Monopole Group готовится выйти на российский рынок сразу с тремя сортами напитков: так, премиальный сегмент пополнят тихие вина и два игристых. Премиальные новинки эксклюзивно представит компания Beluga Group, которая недавно расширила ассортимент импортных товаров.

Сооснователь Союза Сомелье Артур Саркисян прокомментировал предстоящую премьеру на рынке. В беседе с изданием «Народные Новости» эксперт объяснил, оценят ли россияне премиальные вина из Франции.

«Сомневаться в качестве игристых вин из Франции не приходится. Они пошли именно оттуда — из провинции Шампань. Я там неоднократно бывал, знаю многих виноделов», — отметил сомелье.

Эксперт Эркин Тузмухамедов также высказался о сделке «Белуга Групп». Сомелье заверил, что качество напитков остается вне сомнений, так как сырье для вин было выращено в провинции Шампань.

Профессия сомелье начала вызывать обширный интерес, несмотря на снижение потребления игристого напитка в мире на фоне пандемии. Журналисты ФАН разобрались в главных вопросах о необычной профессии дегустатора.

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