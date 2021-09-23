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Актриса из «Бригады» при помощи гипноза увела мужа у беременной подруги
Шоу-бизнес
Актриса из «Бригады» при помощи гипноза увела мужа у беременной подруги
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 23 сентября. Звезда российских сериалов Наталья Панова, прославившаяся ролью в сериале «Бригада», при помощи гипноза увела у беременной подруги мужа.

Уже несколько месяцев актриса крутит роман с актером Андреем Глущенко-Молчановым, который официально женат на другой женщине, ждущей от него ребенка. Его законная супруга стала гостьей передачи «На самом деле», чтобы через обнародование ситуации попробовать вернуть мужа домой.

Женщина призналась, что долгое время дружила с Пановой. Актриса является ее кумой и часто помогала семье в вопросах психологии. Именно она помогла наладить беременной контакт с мужем, что и привело к решению завести еще детей.

«Я ей сказала: "У нас нет интима, просто поговори с нами, сделай что-то с нами". Она согласилась. Мы с ней прошли пять сеансов, она погружала меня в гипноз», — вспомнила девушка.

Однако после таких сеансов с актером стало проходить что-то странное. Муж стал обвинять свою супругу в измене и отрекаться от нерожденного еще малыша. Сама Панова в эфире передачи дружбу с женщиной отрицала, говоря, что просто хорошо относилась к ней как к своей клиентки.

Поклонники шоу сравнили эту историю со скандалом в семье актрисы Анастасии Макеевой, которая увела мужчину из семьи с четырьмя детьми. Его бывшая жена недавно рассказала, что алименты на общих наследников ей пришлось выпрашивать.

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звезды роман панова
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