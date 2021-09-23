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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Гончаренко
Спорт
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Гончаренко
twitter.com  /  @pfc_cska

Краснодар, 23 сентября. Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дисквалифицирован по решению Контрольного-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Пресс-служба РФС на сайте сообщила, что члены КДК приняли решение дисквалифицировать Виктора Гончаренко за нецензурные выражения в отношении официальных лиц матча восьмого тура РПЛ с «Ахматом». Наставник «Краснодара» не сможет руководить командой на протяжении двух игр чемпионата России. От участия в еще одном матче Гончаренко отстранен условно. Кроме того, тренер оштрафован на 250 тысяч рублей. Матч между «Ахматом» и «Краснодаром» проходил в Грозном 18 сентября. Встреча РПЛ завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Ранее восьмерых гандболистов сборной России заподозрили в манипуляциях со ставками на свои матчи во время чемпионата Европы. Турнир в Хорватии проходил летом 2021 года.

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футбол краснодар гончаренко дисквалификация рпл
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