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Во Владимирской области впервые провели операцию по реконструкции языка
Общество
Во Владимирской области впервые провели операцию по реконструкции языка
Global Look Press  /  Camilo Freedman / Keystone Press Agency

Владимир, 23 сентября. Сложнейшую девятичасовую операцию по восстановлению языка провели врачи Владимирского областного клинического диспансера. У пациентки после лейкоплакии начались метастазы, развился рак языка второй степени. Медики решили использовать новую технологию, ранее не применявшуюся в практике региональной онкологической службы, сообщают «Владимирские ведомости».

Врачи решились на хирургическое лечение языка с одновременной реконструкцией. Операция прошла успешно, сейчас пациентка находится под диспансерным наблюдением и проходит восстановительные процедуры.

Провели операцию заведующий отделением опухолей головы и шеи, врач-хирург Алексей Данилов и хирург-онколог Алексей Волченков. Во время операции от хирургов потребовалась поистине ювелирная работа. За очень небольшой промежуток времени врачам необходимо было остановить кровотечение в донорских тканях, отделить их от питающих сосудов предплечья, потом отсечь лоскут от тканей предплечья и переместить его в полость рта. Далее под микроскопом между собой скрепили тончайшие нити сосудов, чтобы в кратчайший срок восстановить кровоснабжение. Материал для реконструкции языка был взят с предплечья самой пациентки. Ей удалось сохранить практически все функции органа: речь, вкусовые ощущения и другие.

Можно отметить, что в 2021 году во Владимирском областном онкологическом диспансере провели уже одиннадцать сложных операций, во время которых требовалась пересадка тканей.

Ранее ФАН рассказывал об успешной операции, которую провели хирурги в Казани. Они удалили 20-сантиметровую опухоль у новорожденного.

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