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Поздняков не исключил возможность проведения ОИ-2036 сразу в нескольких городах России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:44
Спорт
Поздняков не исключил возможность проведения ОИ-2036 сразу в нескольких городах России
wikipedia.org  /  Korea.net / Korean Culture and Information Service CC BY-SA 2.0

Москва, 23 сентября. Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году в нескольких городах вместо одной локации. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры 2036 года могут стартовать в России — президент Владимир Путин заявил, что страна может подать заявку, чтобы принять соревнования на своей территории.

Президент ОКР Станислав Поздняков не исключил, что Олимпиада может не только пройти на территории страны, но и задействовать площадки сразу нескольких городов.

«МОК смотрит на то, что не нужно строить новое, а максимально использовать то, что есть, поэтому разбег по городам сужается, но географическое положение позволит использовать всю нашу структуру по всей стране. Подобная заявка была бы более интересная, чем отдельно взятый объект в стране», — заявил глава ОКР.

Поздняков подчеркнул: идея рассредоточить Олимпиаду по нескольким городам приведет к росту расходов, однако она отвечает современному и бережному подходу к проведению Игр. Поздняков отметил, что 2036 год — оптимальная дата, чтобы принять соревнования. Он также прокомментировал вопрос спортивной формы для олимпийцев. Глава комитета заявил, что уже в декабре может произойти презентация экипировки сборной, которая готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине, передает телеканал «360».

Ранее Поздняков поделился прогнозами касательно предстоящих Игр. Президент ОРК предположил, что российские спортсмены войдут в пятерку лидеров.

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Все новости / Спорт / Поздняков не исключил возможность проведения ОИ-2036 сразу в нескольких городах России
путин олимпиада поздняков
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