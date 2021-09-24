Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 08:48
08:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Дэвидом Швиммером
08:45
Общество
Звезду «Гарри Поттера» госпитализировали после потери сознания во время игры в гольф
08:45
Политика
Политолог Ищенко: разрыв контракта между Францией и Австралией — политическое решение
08:45
Общество
Обращения в госорганы могут стать доступны через соцсети в России
08:41
Политика
Политолог Ищенко: «Газпрому» не стоит увеличивать транзит через Украину
08:40
Происшествия
Украинский певец Богдан Муха в одночасье лишился всей семьи
08:36
Экономика
Рубль остается в топ-20 самых популярных мировых валют второй месяц подряд
08:29
Общество
Молодежь и подростков назвали самой часто болеющей COVID-19 группой людей
08:28
Общество
Суд Петербурга перенес рассмотрение апелляции по делу историка Соколова
08:25
Политика
Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
Все новости

Трибунал Турции: в Женеве проходит «народный суд» над правительством Эрдогана
Весь мир
Трибунал Турции: в Женеве проходит «народный суд» над правительством Эрдогана
Федеральное агентство новостей  / 

Лидер турецкой оппозиции пообещал переделать президентский дворец в общежитие; Эрдоган направил дополнительные войска в Сирию в преддверии встречи с Путиным; Анкара согласилась ратифицировать Парижское соглашение в обмен на кредит; даже набожный электорат может отвернуться от Эрдогана из-за экономики. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Более 500 человек погибли от рук турецких силовиков на границе с Сирией

С 2011 года по 20 августа 2021-го турецкие силы безопасности убили 502 человека на сирийской границе. Этими цифрами с журналистами поделился член «Ассоциации юристов за свободу» (ÖHD), адвокат Ахмет Баран Челик.

«Этих людей иногда убивали из пистолета, нацеленного на них, как на цели. Некоторые из них были убиты, находясь на своих фермах, некоторые — по дороге к своим домам, некоторые — при переходе границы, а некоторые — при попытке пересечь границу. Многие из них были убиты пытками», — отметил он, выступая на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам Челика, среди убитых 67 женщин и 94 ребенка. Он также добавил, что за тот же период турецкие силы безопасности ранили еще 742 человека на сирийской границе.

В Женеве проходит «народный суд» над правительством Эрдогана

В Швейцарии начал работу «Трибунал Турции», в котором проходят народные слушания о нарушениях прав человека правительством Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие продлится четыре дня.

В ходе процесса будут заслушаны в общей сложности 15 свидетелей по темам пыток, похищений в Турции, похищений диссидентов из-за границы, свободы печати и выражения мнений, права на доступ к правосудию, преступлений против человечности.

По мнению известного турецкого журналиста Джана Атаклы, не стоит недооценивать значение мероприятия и игнорировать его.

«В будущем трибунал может создать серьезные проблемы для властей Турции», — заявил он.

Эрдоган раздал свою книгу о справедливости мировым лидерам

Реджеп Тайип Эрдоган распространит переведенные экземпляры своей книги под названием «Справедливый мир возможен» среди мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает государственное агентство Anadolu, книга «обращает внимание на проблемы ООН, такие как недостатки с точки зрения легитимности, инклюзивности, эффективности, представительства и управления».

Эрдоган давно призывает к реформированию ООН, предлагая при этом увеличить число постоянных членов СБ ООН до 20.

Книга переведена на английский, французский и арабский языки.

Турция хочет руководить талибами

Лидер оппозиционной исламистской «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу заявил, что Турция должна оказать поддержку талибам в Афганистане.

«"Талибан"1 (запрещено в РФ) не знает, как управлять страной. Они ведут войну в течение 40 лет. Сначала против русских, а затем против американцев. В результате Афганистан распался на куски. Теперь талибам нужны другие, чтобы контролировать их. Мы бы предложили для этой роли Турцию», — сказал 19 сентября Карамоллаоглу.

Великобритания исключила Турцию из красного списка COVID-19

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс 17 сентября подтвердил, что начиная со следующей недели Турция больше не будет находиться в «запретном списке» туристических направлений страны.

Путешественникам, прилетающим в Великобританию из Турции, Пакистана и с Мальдив, не придется проходить карантин по возвращении.

США наложили санкции на пятерых пособников террористов из Турции

Минфин США 16 сентября внес в списки международных террористов пятерых граждан Турции, обвиненных в поддержке «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Согласно заявлению начальника Управления по контролю за иностранными активами Эндрю Гакки, США «продолжат сотрудничество с иностранными партнерами, в том числе и Турцией, для выявления и уничтожения сетей финансирования «Аль-Каиды».

Список террористов пополнили проживающие в Турции египтяне Маджди Салим и Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, а также турки Нуреттин Муслихан, Джебраиль Гюзель и Сонер Гурлеен.

ЕС выделит Турции несколько миллиардов евро

Европейский парламент 15 сентября принял бюджет Инструмента подготовки к вступлению в ЕС (IPA) в размере 14,2 миллиарда евро на период 2021-2027 годов в целях реализации экономического и инвестиционного плана поддержки семи стран-кандидатов, включая Турцию.

В сообщении ЕС говорится, что IPA также будет налаживать развивающиеся отношения с Анкарой, в частности, путем поддержки гражданского общества, основных прав, надлежащего функционирования таможенного союза ЕС-Турция.

Даже набожный электорат может отвернуться от Эрдогана из-за экономики

Популярный деятель правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и бывший заместитель премьер-министра Бюлент Арынч заявил, что правительству следует опасаться ухода даже самых набожных избирателей, учитывая финансовое состояние страны.

Политик, говоря о высокой инфляции и росте цен на продукты питания, отметил, что простые продукты, такие как сыр и красное мясо, стали недоступны для многих потребителей.

«Цены на товары первой необходимости резко выросли, — сказал Арынч. — Для этого могут быть разумные причины. Тем не менее важно снизить инфляцию и стоимость жизни. Они должны это сделать».

По словам чиновника, его политический опыт показал, что даже набожные избиратели могут восстать против и отказаться от поддержки руководства республики, потому что наряду с религией их в первую очередь заботят доходы и расходы.

«Если их финансы ухудшатся, они продолжат оставаться верными своей религии, вере, стране и людям. Но их ценности могут измениться», — заявил Арынч.

Первая леди снова оказалась в центре скандала из-за предметов роскоши

Заместитель председателя «Хорошей Партии» Ахмет Эрозан заявил, что жена президента Эмине Эрдоган была замечена с часами за 35 000 долларов во время последнего визита в Эфиопию.

Эрозан обратил внимание на этот факт после того, как фотография первой леди была опубликована в качестве рекламы для ее новой книги «Мои путешествия по Африке». Депутат заявил, что часы на фотографии принадлежат линии Happy Diamonds люксового бренда Chopard.

Хотя жена Эрдогана утверждает, что ведет скромный образ жизни в соответствии со строгими мусульманскими ценностями, дизайнерская одежда, как известно, является ее страстью.

В 2019 году первая леди получила аналогичную негативную реакцию из-за ее сумки от Hermes за 50 000 долларов во время поездки в Японию с президентом.

Лидер оппозиции пообещал переделать дворец Эрдогана в общежитие

Лидер главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (НРП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот не смог решить жилищный кризис, с которым столкнулись студенты в Турции.

«Раньше я думал, что, придя к власти, переделаю дворец президента в университет. Но сейчас думаю над тем, чтобы превратить его в общежитие. Я отменю расточительство, и верну все, что было украдено у молодежи», — написал Кылычдароглу в Twitter 20 сентября.

Комментарии Кылычдароглу последовали на следующий день после того, как Эрдоган похвастался достижениями его правительства, заявив, что нехватка жилья для студентов преувеличивается.

Турция и США — «миротворцы» Земли

Президент Эрдоган заявил 21 сентября, что 70-летний союз между США и Турцией способствовал обеспечению мира, стабильности и безопасности во многих частях мира.

Глава республики сказал об этом во время встречи с американскими бизнесменами на мероприятии, организованном Турецко-американским деловым советом (TAIK) в Нью-Йорке.

«Критические события последнего времени еще раз продемонстрировали важность и ценность стратегического партнерства между нашими странами», — заявил Эрдоган.

Эрдоган направил дополнительные силы в Сирию

22 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция направила дополнительные войска на север Сирии. Таким образом, по мнению авторов статьи, Анкара пытается показать свою решимость блокировать наступление сирийской армии на последний оплот боевиков в Идлибе.

«Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подстегнет эскалацию в Идлибе, когда 29 сентября встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси», — заявили двое турецких официальных лиц в беседе с Bloomberg на условиях анонимности.

Кредит в обмен на ратификацию Парижского соглашения

Турецкие СМИ раскрыли истинную причину решения Анкары ратифицировать Парижское соглашение по климату. Как пишет новостное издание T24, Реджеп Тайип Эрдоган пошел на этот шаг благодаря одобренному кредиту под низкие проценты в размере 3 млрд долларов, обещанных Всемирным банком, Францией и Германией.

Парижское климатическое соглашение было принято 196 странами-членами ООН в 2015 году и вступило в силу в 2016-м. По состоянию на март 2021 года Турция оставалась единственной страной из «Большой двадцатки», которая отказалась ратифицировать документ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Трибунал Турции: в Женеве проходит «народный суд» над правительством Эрдогана
турция дайджест стамбульский волк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru