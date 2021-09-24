Трибунал Турции: в Женеве проходит «народный суд» над правительством Эрдогана

Лидер турецкой оппозиции пообещал переделать президентский дворец в общежитие; Эрдоган направил дополнительные войска в Сирию в преддверии встречи с Путиным; Анкара согласилась ратифицировать Парижское соглашение в обмен на кредит; даже набожный электорат может отвернуться от Эрдогана из-за экономики. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Более 500 человек погибли от рук турецких силовиков на границе с Сирией

С 2011 года по 20 августа 2021-го турецкие силы безопасности убили 502 человека на сирийской границе. Этими цифрами с журналистами поделился член «Ассоциации юристов за свободу» (ÖHD), адвокат Ахмет Баран Челик.

«Этих людей иногда убивали из пистолета, нацеленного на них, как на цели. Некоторые из них были убиты, находясь на своих фермах, некоторые — по дороге к своим домам, некоторые — при переходе границы, а некоторые — при попытке пересечь границу. Многие из них были убиты пытками», — отметил он, выступая на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам Челика, среди убитых 67 женщин и 94 ребенка. Он также добавил, что за тот же период турецкие силы безопасности ранили еще 742 человека на сирийской границе.

'Askerler Suriye sınırında 10 yılda 502 kişiyi öldürdü'https://t.co/0dT8rgs1Dz — duvaR (@gazeteduvar) September 21, 2021

В Женеве проходит «народный суд» над правительством Эрдогана

В Швейцарии начал работу «Трибунал Турции», в котором проходят народные слушания о нарушениях прав человека правительством Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие продлится четыре дня.

В ходе процесса будут заслушаны в общей сложности 15 свидетелей по темам пыток, похищений в Турции, похищений диссидентов из-за границы, свободы печати и выражения мнений, права на доступ к правосудию, преступлений против человечности.

По мнению известного турецкого журналиста Джана Атаклы, не стоит недооценивать значение мероприятия и игнорировать его.

«В будущем трибунал может создать серьезные проблемы для властей Турции», — заявил он.

Can Ataklı: Turkey Tribunal olayını o kadar da hafife almayın; Türkiye’nin başını çok ağrıtacakhttps://t.co/qD5NUZACFs — T24 (@t24comtr) September 23, 2021

Эрдоган раздал свою книгу о справедливости мировым лидерам

Реджеп Тайип Эрдоган распространит переведенные экземпляры своей книги под названием «Справедливый мир возможен» среди мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает государственное агентство Anadolu, книга «обращает внимание на проблемы ООН, такие как недостатки с точки зрения легитимности, инклюзивности, эффективности, представительства и управления».

Эрдоган давно призывает к реформированию ООН, предлагая при этом увеличить число постоянных членов СБ ООН до 20.

Книга переведена на английский, французский и арабский языки.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "#DahaAdilBirDünyaMümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. pic.twitter.com/oTVvDUEXKJ — Ahmet Sami Ceylan ???????? (@AhmetSCeylan) September 20, 2021

Турция хочет руководить талибами

Лидер оппозиционной исламистской «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу заявил, что Турция должна оказать поддержку талибам в Афганистане.

«"Талибан"1 (запрещено в РФ) не знает, как управлять страной. Они ведут войну в течение 40 лет. Сначала против русских, а затем против американцев. В результате Афганистан распался на куски. Теперь талибам нужны другие, чтобы контролировать их. Мы бы предложили для этой роли Турцию», — сказал 19 сентября Карамоллаоглу.

Temel Karamollaoğlu, Taliban'a 'danışmanlık' için Türkiye’yi işaret ettihttps://t.co/oEu9XN6iia — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 20, 2021

Великобритания исключила Турцию из красного списка COVID-19

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс 17 сентября подтвердил, что начиная со следующей недели Турция больше не будет находиться в «запретном списке» туристических направлений страны.

Путешественникам, прилетающим в Великобританию из Турции, Пакистана и с Мальдив, не придется проходить карантин по возвращении.

TRAVEL UPDATE????: we’re making testing easier for travel ???????? From Mon 4 Oct, if you’re fully vax you won’t need a pre-departure test before arrival into England from a non-red country and from later in Oct, will be able to replace the day 2 PCR test with a cheaper lateral flow. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 17, 2021

США наложили санкции на пятерых пособников террористов из Турции

Минфин США 16 сентября внес в списки международных террористов пятерых граждан Турции, обвиненных в поддержке «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Согласно заявлению начальника Управления по контролю за иностранными активами Эндрю Гакки, США «продолжат сотрудничество с иностранными партнерами, в том числе и Турцией, для выявления и уничтожения сетей финансирования «Аль-Каиды».

Список террористов пополнили проживающие в Турции египтяне Маджди Салим и Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, а также турки Нуреттин Муслихан, Джебраиль Гюзель и Сонер Гурлеен.

ЕС выделит Турции несколько миллиардов евро

Европейский парламент 15 сентября принял бюджет Инструмента подготовки к вступлению в ЕС (IPA) в размере 14,2 миллиарда евро на период 2021-2027 годов в целях реализации экономического и инвестиционного плана поддержки семи стран-кандидатов, включая Турцию.

В сообщении ЕС говорится, что IPA также будет налаживать развивающиеся отношения с Анкарой, в частности, путем поддержки гражданского общества, основных прав, надлежащего функционирования таможенного союза ЕС-Турция.

Даже набожный электорат может отвернуться от Эрдогана из-за экономики

Популярный деятель правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и бывший заместитель премьер-министра Бюлент Арынч заявил, что правительству следует опасаться ухода даже самых набожных избирателей, учитывая финансовое состояние страны.

Политик, говоря о высокой инфляции и росте цен на продукты питания, отметил, что простые продукты, такие как сыр и красное мясо, стали недоступны для многих потребителей.

«Цены на товары первой необходимости резко выросли, — сказал Арынч. — Для этого могут быть разумные причины. Тем не менее важно снизить инфляцию и стоимость жизни. Они должны это сделать».

По словам чиновника, его политический опыт показал, что даже набожные избиратели могут восстать против и отказаться от поддержки руководства республики, потому что наряду с религией их в первую очередь заботят доходы и расходы.

«Если их финансы ухудшатся, они продолжат оставаться верными своей религии, вере, стране и людям. Но их ценности могут измениться», — заявил Арынч.

Bülent Arınç canlı yayına bağlandı: Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz!https://t.co/KCphkY3pPK pic.twitter.com/r912ObQwo4 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 20, 2021

Первая леди снова оказалась в центре скандала из-за предметов роскоши

Заместитель председателя «Хорошей Партии» Ахмет Эрозан заявил, что жена президента Эмине Эрдоган была замечена с часами за 35 000 долларов во время последнего визита в Эфиопию.

Эрозан обратил внимание на этот факт после того, как фотография первой леди была опубликована в качестве рекламы для ее новой книги «Мои путешествия по Африке». Депутат заявил, что часы на фотографии принадлежат линии Happy Diamonds люксового бренда Chopard.

Tayyip yazar da Emine hanım yazmaz mı..!

Fotoğraflarla bezenmiş “Afrika’ya seyahatlerim” kitabı piyasada… Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30.000 Euro’dan başlıyor… pic.twitter.com/zChw5ItL8z — Ahmet Erozan (@Ahmet_Erozan) September 20, 2021

Хотя жена Эрдогана утверждает, что ведет скромный образ жизни в соответствии со строгими мусульманскими ценностями, дизайнерская одежда, как известно, является ее страстью.

В 2019 году первая леди получила аналогичную негативную реакцию из-за ее сумки от Hermes за 50 000 долларов во время поездки в Японию с президентом.

Лидер оппозиции пообещал переделать дворец Эрдогана в общежитие

Лидер главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (НРП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот не смог решить жилищный кризис, с которым столкнулись студенты в Турции.

«Раньше я думал, что, придя к власти, переделаю дворец президента в университет. Но сейчас думаю над тем, чтобы превратить его в общежитие. Я отменю расточительство, и верну все, что было украдено у молодежи», — написал Кылычдароглу в Twitter 20 сентября.

Комментарии Кылычдароглу последовали на следующий день после того, как Эрдоган похвастался достижениями его правительства, заявив, что нехватка жилья для студентов преувеличивается.

Erdoğan, üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 20, 2021

Турция и США — «миротворцы» Земли

Президент Эрдоган заявил 21 сентября, что 70-летний союз между США и Турцией способствовал обеспечению мира, стабильности и безопасности во многих частях мира.

Глава республики сказал об этом во время встречи с американскими бизнесменами на мероприятии, организованном Турецко-американским деловым советом (TAIK) в Нью-Йорке.

«Критические события последнего времени еще раз продемонстрировали важность и ценность стратегического партнерства между нашими странами», — заявил Эрдоган.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan: “Türkiye ve ABD iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan iş birliğimiz, ... barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır.” Türk Devletimiz kıyamete kadar payidar olsun. Amin Ya Muin ???????????? pic.twitter.com/Czvl5gF04r — Fatih Süleyman Denizolgun (@fsdenizolgun) September 21, 2021

Эрдоган направил дополнительные силы в Сирию

22 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция направила дополнительные войска на север Сирии. Таким образом, по мнению авторов статьи, Анкара пытается показать свою решимость блокировать наступление сирийской армии на последний оплот боевиков в Идлибе.

«Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подстегнет эскалацию в Идлибе, когда 29 сентября встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси», — заявили двое турецких официальных лиц в беседе с Bloomberg на условиях анонимности.

Turkey has sent more troops to northwestern Syria as it prepares for a critical meeting with the leaders of Russia and Iran next week https://t.co/EwFIiazn7G — Bloomberg Middle East (@middleeast) September 22, 2021

Кредит в обмен на ратификацию Парижского соглашения

Турецкие СМИ раскрыли истинную причину решения Анкары ратифицировать Парижское соглашение по климату. Как пишет новостное издание T24, Реджеп Тайип Эрдоган пошел на этот шаг благодаря одобренному кредиту под низкие проценты в размере 3 млрд долларов, обещанных Всемирным банком, Францией и Германией.

Парижское климатическое соглашение было принято 196 странами-членами ООН в 2015 году и вступило в силу в 2016-м. По состоянию на март 2021 года Турция оставалась единственной страной из «Большой двадцатки», которая отказалась ратифицировать документ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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