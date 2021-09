Демократы и Республиканцы не смогли договориться о реформе полиции в США

Вашингтон, 23 сентября. В США завершились провалом двухпартийные консультации о реформе полиции, направленной на пресечение убийств чернокожих американцев. Представители Демократической и Республиканской партий не смогли достичь единого мнения по этому вопросу.

Демократы завершили многомесячные переговоры, которые начались после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года и последующих массовых протестов. Сенатор Кори Букер и член Палаты представителей Карен Басс, которые непосредственно участвовали в переговорах, заявили, что они неоднократно шли на компромисс, но республиканцы добивались большего количества уступок.

«В конце концов, стало ясно, что мы не добились того прогресса, которого нам нужно было добиться», — сообщил Букер.

В свою очередь ведущий переговорщик от Республиканской партии, сенатор Тим Скотт обвинил в провале демократов, заявив, что их стремление сократить финансирование правоохранительных органов сделало невозможным любой консенсус. Президент Байден, лидеры конгресса от Демократической партии, Басс и Букер отвергли идею сокращения бюджетов департамента полиции.

«После нескольких месяцев достижения прогресса я глубоко разочарован тем, что демократы в очередной раз упустили важнейшую возможность провести значимую реформу, чтобы сделать наши районы безопаснее и наладить слабые отношения между правоохранительными органами и цветными сообществами», — говорится в заявлении Скотта.

After months of making progress, I am deeply disappointed that Democrats have once again squandered a crucial opportunity to make our neighborhoods safer and mend the tenuous relationship between law enforcement and communities of color.https://t.co/1JSQHTJdIF — Tim Scott (@SenatorTimScott) September 22, 2021

Он добавил, что в соответствии с планом демократов, отдельные департаменты и юрисдикции были бы вынуждены следовать определенной политике, которая включала бы запрет на удушающие захваты и отмену ордеров «без стука», или они потеряли бы доступ к федеральному финансированию, что, по его словам, равносильно «прекращению финансирования полиции».

Также одной из целей демократов стало устранение — или, по крайней мере, ослабление — доктрины квалифицированного иммунитета, которая защищает государственных служащих от судебных исков о нарушении прав истца, кроме тех случаев, когда должностные лица нарушили «четко установленное» законное или конституционное право. Республиканцы сопротивлялись внесению каких-либо изменений, утверждая, что привлечение полицейских к судебным искам может негативным образом сказаться на эффективности их работы.

Назревшая реформа

Президент Байден после завершения переговоров сказал, что он «глубоко благодарен» участникам переговоров от демократов и обвинил республиканцев в том, что они отвергли реформы и «отказались принимать меры по ключевым вопросам, которые многие в правоохранительных органах были готовы решить».

«В ближайшие недели мы продолжим работать с сенатором Букером, конгрессвумен Басс и другими членами Конгресса, которые серьезно относятся к значимой реформе полиции», — сообщил президент, оставив открытой возможность принятия исполнительных мер по этому вопросу.

В свою очередь Карен Басс заявила, что среди членов демократической партии по-прежнему сохраняется «чувство неотложности» по этому вопросу, и она призвала Байдена и Белый дом «использовать в полной мере свои полномочия, предусмотренные Конституцией, для проведения реформы полиции».

We now call on President Biden and the White House to use the full extent of their constitutionally-mandated power to bring about meaningful police reform. — Congressmember Bass (@RepKarenBass) September 23, 2021

Гражданские активисты, которые выступают за реформу полиции, выразили тревогу в связи с провалом переговоров и заявили, что этот вопрос остается главным приоритетом.

«В год, не похожий ни на какой другой, когда американский народ выступил и потребовал реформ в полиции, профсоюзы правоохранительных органов и пристрастные политики решили встать на неправильную сторону истории. Они решили встать на сторону тех, кто линчевал тех самых людей, которых они должны защищать и которым должны служить», — заявил президент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Деррик Джонсон.

Известные адвокаты, защищающие интересы жертв американской полиции, Бен Крамп и Антонио Романуччи призвали демократов вынести на рассмотрение Сената принятый Палатой представителей Закон Джорджа Флойда о полиции и правосудии, «чтобы американцы могли видеть, кто заботится о наилучших интересах своих общин».

«Мы не можем допустить, чтобы это стало трагической, упущенной возможностью восстановить доверие между гражданами и полицией», — заявили они.

We cannot let this be a tragic, lost opportunity to regain trust between citizens and police. We must urge Democratic senators to bring the George Floyd Justice in Policing Act for a floor vote so Americans can see who is looking out for their communities' best interests. — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 22, 2021

Активисты отмечают, что общественная активность, связанная с убийством Джорджа Флойда, начала постепенно спадать, а потому шансов добиться проведения назревшей реформы полиции с каждым месяцем становится все меньше.

«Когда открывается окно для значительных реформ, вы должны нырнуть в это окно. Вам просто нужно погрузиться в это, потому что в наши дни трудно поддерживать импульс для чего-либо», — говорит Холли Харрис, исполнительный директор некоммерческой организации Justice Action Network.

“When the window opens for significant reform, you’ve got to dive through it. In this day of ugly, acidic political rhetoric, the pendulum swings back & forth, & it’s really hard to sustain momentum for anything.” LET’S LEARN from this & vote #EQUALAct NOW!https://t.co/gPCh9Co7Aq — Holly Harris (@holly_harris) September 23, 2021

Вместе с тем правозащитники и общественные активисты сохраняют надежду на то, что реформа полиции, о необходимости которой говорят не только в США, но и за рубежом, все же будет принята и доверие американского общества к «людям в синей форме», утраченное за последние десятилетия, будет восстановлено.