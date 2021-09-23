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Демократы и Республиканцы не смогли договориться о реформе полиции в США
Весь мир
Демократы и Республиканцы не смогли договориться о реформе полиции в США
Global Look Press  /  EJ Hersom - DoD via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 сентября. В США завершились провалом двухпартийные консультации о реформе полиции, направленной на пресечение убийств чернокожих американцев. Представители Демократической и Республиканской партий не смогли достичь единого мнения по этому вопросу.

Демократы завершили многомесячные переговоры, которые начались после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года и последующих массовых протестов. Сенатор Кори Букер и член Палаты представителей Карен Басс, которые непосредственно участвовали в переговорах, заявили, что они неоднократно шли на компромисс, но республиканцы добивались большего количества уступок.

«В конце концов, стало ясно, что мы не добились того прогресса, которого нам нужно было добиться», — сообщил Букер.

В свою очередь ведущий переговорщик от Республиканской партии, сенатор Тим Скотт обвинил в провале демократов, заявив, что их стремление сократить финансирование правоохранительных органов сделало невозможным любой консенсус. Президент Байден, лидеры конгресса от Демократической партии, Басс и Букер отвергли идею сокращения бюджетов департамента полиции.

«После нескольких месяцев достижения прогресса я глубоко разочарован тем, что демократы в очередной раз упустили важнейшую возможность провести значимую реформу, чтобы сделать наши районы безопаснее и наладить слабые отношения между правоохранительными органами и цветными сообществами», — говорится в заявлении Скотта.

Он добавил, что в соответствии с планом демократов, отдельные департаменты и юрисдикции были бы вынуждены следовать определенной политике, которая включала бы запрет на удушающие захваты и отмену ордеров «без стука», или они потеряли бы доступ к федеральному финансированию, что, по его словам, равносильно «прекращению финансирования полиции».

Также одной из целей демократов стало устранение — или, по крайней мере, ослабление — доктрины квалифицированного иммунитета, которая защищает государственных служащих от судебных исков о нарушении прав истца, кроме тех случаев, когда должностные лица нарушили «четко установленное» законное или конституционное право. Республиканцы сопротивлялись внесению каких-либо изменений, утверждая, что привлечение полицейских к судебным искам может негативным образом сказаться на эффективности их работы.

Назревшая реформа

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Президент Байден после завершения переговоров сказал, что он «глубоко благодарен» участникам переговоров от демократов и обвинил республиканцев в том, что они отвергли реформы и «отказались принимать меры по ключевым вопросам, которые многие в правоохранительных органах были готовы решить».

«В ближайшие недели мы продолжим работать с сенатором Букером, конгрессвумен Басс и другими членами Конгресса, которые серьезно относятся к значимой реформе полиции», — сообщил президент, оставив открытой возможность принятия исполнительных мер по этому вопросу.

В свою очередь Карен Басс заявила, что среди членов демократической партии по-прежнему сохраняется «чувство неотложности» по этому вопросу, и она призвала Байдена и Белый дом «использовать в полной мере свои полномочия, предусмотренные Конституцией, для проведения реформы полиции».

Гражданские активисты, которые выступают за реформу полиции, выразили тревогу в связи с провалом переговоров и заявили, что этот вопрос остается главным приоритетом.

«В год, не похожий ни на какой другой, когда американский народ выступил и потребовал реформ в полиции, профсоюзы правоохранительных органов и пристрастные политики решили встать на неправильную сторону истории. Они решили встать на сторону тех, кто линчевал тех самых людей, которых они должны защищать и которым должны служить», — заявил президент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Деррик Джонсон.

Известные адвокаты, защищающие интересы жертв американской полиции, Бен Крамп и Антонио Романуччи призвали демократов вынести на рассмотрение Сената принятый Палатой представителей Закон Джорджа Флойда о полиции и правосудии, «чтобы американцы могли видеть, кто заботится о наилучших интересах своих общин».

«Мы не можем допустить, чтобы это стало трагической, упущенной возможностью восстановить доверие между гражданами и полицией», — заявили они.

Активисты отмечают, что общественная активность, связанная с убийством Джорджа Флойда, начала постепенно спадать, а потому шансов добиться проведения назревшей реформы полиции с каждым месяцем становится все меньше.

«Когда открывается окно для значительных реформ, вы должны нырнуть в это окно. Вам просто нужно погрузиться в это, потому что в наши дни трудно поддерживать импульс для чего-либо», — говорит Холли Харрис, исполнительный директор некоммерческой организации Justice Action Network.

Вместе с тем правозащитники и общественные активисты сохраняют надежду на то, что реформа полиции, о необходимости которой говорят не только в США, но и за рубежом, все же будет принята и доверие американского общества к «людям в синей форме», утраченное за последние десятилетия, будет восстановлено.

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