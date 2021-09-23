Асад предложил лидеру турецкой оппозиции обсудить возвращение беженцев в Сирию

Дамаск, 23 сентября. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад предложил главе оппозиционной турецкой «Республиканской народной партии» (РНП) Кемалю Кылычдароглу посетить Дамаск и обсудить с сирийским руководством возможности репатриации свыше трех миллионов сирийских беженцев с территории Турции. Кроме того, может быть поднят курдский вопрос, актуальный для обоих государств.

В самой РНП отметили необходимость вступления в диалог с сирийской стороной для решения проблемы беженцев. Помимо этого, координация с Дамаском необходима Анкаре для ликвидации угрозы, исходящей для Турции от «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

О реалиях жизни в турецких лагерях беженцев ранее рассказывали сами же сирийцы, вернувшиеся на территорию САР. По их словам, миллионы человек живут в палатках, не имея доступа к электричеству и минимальным бытовым удобствам. В Сирию их не пропускают турецкие пограничники, объясняя это боевыми действиями, ведущимися в республике. Тем временем масса беженцев используется Анкарой для шантажа Европы: она сдерживает поток людей в обмен на финансовые транши и отмену виз для граждан Турции.

Помимо бытовых неудобств сирийские беженцы испытывают в Турции притеснения. Так, в августе в столичном районе Алтындаг местные националисты устроили погром, спровоцированный гибелью 18-летнего турка в стычке с группой мигрантов. В сентябре же МВД Турции постановило снести пострадавшие при погроме строения, занимаемые сирийцами, так как они возводились без соответствующей лицензии, а их жителям дали неделю на переезд.

Major Attacks against Syrians in Turkey. Shops, houses, cars believed to belong to Syrian refugees has been attacked https://t.co/TOTTE5jNM4 — nikospan (@nikospan) August 15, 2021

С 2019 года турецкая армия пребывает в северных районах Сирии, что воспринимается Дамаском как угроза суверенитету страны. Министр иностранных дел республики Фейсал Микдад 23 сентября от имени сирийского правительства потребовал у Анкары вывода подразделений ее армии с территории САР.

«Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны», — сообщил Микдад.

Данное требование было выдвинуто в связи с наращиванием турецкой военной группировки в оккупированных районах, наблюдаемым в последние дни.