Ученый из США обвинил Буша-младшего в развязывании войны с Ираком

Вашингтон, 23 сентября. Ученый Джеб Спрейг прервал речь бывшего президента США Джорджа Буша — младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series и обвинил его в развязывании войны с Ираком.

Видео произошедшего инцидента опубликовала турецкая газета Daily Sabah. На кадрах видно, как Буш-младший пытается ответить на один из вопросов ведущего. Вдруг из зала прозвучали обвинения в адрес политика.

Ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета потребовал посадить экс-главу Белого дома в тюрьму, поскольку тот виновен в смерти «миллиона иракцев и десятков тысяч американцев». Также представитель научного мира обвинил Буша-младшего в применении фосфорного оружия.

«Ты должен сидеть в тюрьме», — воскликнул Спрейг.

“Arrest this war criminal:” Former US President George W. Bush’s speech gets interrupted again, as anti-war activist slams him for committing war crimes in Iraqpic.twitter.com/oo0g1P5nDb — DAILY SABAH (@DailySabah) September 23, 2021>

Обращение американского ученого в адрес бывшего президента было настолько резким, что зал стих. Ведущий мероприятия попытался разрядить обстановку в студии и заявил, что Спрейг неуважительно относится к аудитории.

В свою очередь, Буш-младший явно не ожидал подобной выходки и тоже попытался снизить градус напряженности в аудитории. Он пошутил, что в США можно обратиться к президенту напрямую, и помахал рукой Спрейгу.

Ранее экс-глава Белого дома указал на проблемы, которые угрожают США. По словам 43-го президента, одной из них является насилие, накапливающееся внутри страны.