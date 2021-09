Ученый из США обвинил Буша-младшего в развязывании войны с Ираком

Вашингтон, 23 сентября. Ученый Джеб Спрейг прервал речь бывшего президента США Джорджа Буша — младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series и обвинил его в развязывании войны с Ираком.

Видео произошедшего инцидента опубликовала турецкая газета Daily Sabah. На кадрах видно, как Буш-младший пытается ответить на один из вопросов ведущего. Вдруг из зала прозвучали обвинения в адрес политика.

Ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета потребовал посадить экс-главу Белого дома в тюрьму, поскольку тот виновен в смерти «миллиона иракцев и десятков тысяч американцев». Также представитель научного мира обвинил Буша-младшего в применении фосфорного оружия.

“Arrest this war criminal:” Former US President George W. Bush’s speech gets interrupted again, as anti-war activist slams him for committing war crimes in Iraqpic.twitter.com/oo0g1P5nDb