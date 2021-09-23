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Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
Экономика
Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 23 сентября. Министерство финансов РФ выступило с предложением увязать налог на прибыль компаний с объемом дивидендов. Кабмин, в свою очередь, не может устраивать вывод дивидендов за рубеж.

В целом российские власти стремятся сделать условия бизнеса комфортным и предсказуемым, и постоянный диалог по этому вопросу очень важен, отметил ранее председатель правительства Михаил Мишустин. Кроме того, по этому направлению есть существенный прогресс: удалось договориться по основным параметрам изменения налогов.

Глава Минфина России Антон Силуанов также заявил, что ведомство и крупный бизнес обсуждают механизм повышения налоговой ставки для отечественных предприятий. Сторонам удалось достичь договоренностей, к соглашению по всем вопросам, вероятно, участники дискуссии придут к концу этой недели.

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минфин налоги бизнес
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