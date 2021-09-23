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Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:33
Спорт
Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Ondrej Deml/CTK

Пекин, 23 сентября. Стало известно расписание матчей российской сборной по хоккею на групповом этапе предстоящих зимних Олимпийских игр.

Пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF) опубликовала на официальном сайте расписание игр группового этапа Олимпиады в Пекине. Сборная России выступит в группе B.

В первом матче спортсмены из РФ сыграют со швейцарской национальной командой. Игра состоится 9 февраля. После этого сборная России проведет матчи с Данией и Чехией. Поединки пройдут 11 и 12 февраля соответственно. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

Ранее президент IIHF Рене Фазель допустил, что все соревнования в рамках Олимпийских игр в Пекине пройдут без зрителей. Об этом он рассказал журналистам в ходе конгресса организации в Санкт-Петербурге.

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хоккей спорт олимпиада сборная россии ои-2022
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