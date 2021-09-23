Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 19:07
19:03
Происшествия
ТАСС: смерть главы управления СКР по Пермскому краю не связана со службой
18:59
Политика
Лавров встретился с сирийским коллегой Микдадом в Нью-Йорке
18:58
Общество
Медленный рост ногтей на ногах может говорить о высоком уровне холестерина
18:58
Политика
Минюст США признал, что Россия не помогала Трампу, но клеветников не накажут
18:58
Общество
Розовые фламинго прибыли в казанский зоопарк «Река Замбези» из Сирии
18:53
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с президентом Турции женевское соглашение
18:53
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин вспомнил о тяжестях шоу «Звезды в Африке»
18:53
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия
18:52
Экономика
Bloomberg: мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза
18:51
Новороссия
Донбасс сегодня: СБУ и полиция проводят рейды в Луганской области, армия несет потери
Все новости

Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
Общество
Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
Кадр из мультфильма «Супермен 75»  /  Prt Scr

Москва, 23 сентября. Warner Bros. и DC Comics показали трейлер полнометражного мультфильма о приключениях Супермена и его расправе над Джокером. Из-за жестокого сюжета проект получил ограничение 18+.

Мультфильм с названием Injustice: Gods Among Us! The Movie («Несправедливость: Боги среди нас») отличается жесткой сцены расправы героя над его вечным врагом, Джокером, из-за чего картина вышла с ремаркой возрастного ограничения. На самом трейлере показаны кадры этой сцены. По сюжету Супермен потеряет рассудок после гибели его возлюбленной Лоис Лейн. Сумасшествие подтолкнет его к тому, чтобы творить правосудие по примеру антигероев.

После этого Лига справедливости расколется, а город Готэм будет захвачен ее бывшим защитником Суперменом. К нему также присоединятся Чудо-женщина, Флэш и Зеленый Фонарь, а противостоять им будут Бэтмен, Черная Канарейка, Женщина-кошка, Зеленая стрела и Аквамен. Премьера мультфильма состоится на HBO Max 19 октября.

Ранее сообщалось о выходе тизера драмы «Финч», которая рассказывает историю инженера, соорудившего робота и наделившего его человечностью за время совместного путешествия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
трейлер джокер супермен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru