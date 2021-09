Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+

Москва, 23 сентября. Warner Bros. и DC Comics показали трейлер полнометражного мультфильма о приключениях Супермена и его расправе над Джокером. Из-за жестокого сюжета проект получил ограничение 18+.

Мультфильм с названием Injustice: Gods Among Us! The Movie («Несправедливость: Боги среди нас») отличается жесткой сцены расправы героя над его вечным врагом, Джокером, из-за чего картина вышла с ремаркой возрастного ограничения. На самом трейлере показаны кадры этой сцены. По сюжету Супермен потеряет рассудок после гибели его возлюбленной Лоис Лейн. Сумасшествие подтолкнет его к тому, чтобы творить правосудие по примеру антигероев.

После этого Лига справедливости расколется, а город Готэм будет захвачен ее бывшим защитником Суперменом. К нему также присоединятся Чудо-женщина, Флэш и Зеленый Фонарь, а противостоять им будут Бэтмен, Черная Канарейка, Женщина-кошка, Зеленая стрела и Аквамен. Премьера мультфильма состоится на HBO Max 19 октября.

