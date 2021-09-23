Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе

Тартус, 23 сентября. Перед зданием Дворца правосудия в сирийском Тартусе произошел взрыв гранаты. Как сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источник в местном полицейском управлении, в результате инцидента погибли несколько человек.

Предварительное расследование происшествия показало, что трагедия произошла на фоне семейного конфликта между местным адвокатом и членом его семьи. Последний находился перед зданием суда с гранатой.

Deux morts et 11 blessés dans l’explosion d’une grenade devant le palais de justice à Tartous https://t.co/ZXtVuTr3qX — bulletinfrançais (@bulletinfr_sana) September 23, 2021

Сотрудники полиции попытались обезвредить мужчину и отобрать боеприпас. В результате завязалась потасовка, в ходе которой произошел взрыв.

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека, включая адвоката. Кроме того, пострадали еще не менее девяти человек, среди которых как гражданские лица, так и несколько правоохранителей.