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Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
Весь мир
Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
Федеральное агентство новостей  / 

Тартус, 23 сентября. Перед зданием Дворца правосудия в сирийском Тартусе произошел взрыв гранаты. Как сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источник в местном полицейском управлении, в результате инцидента погибли несколько человек.

Предварительное расследование происшествия показало, что трагедия произошла на фоне семейного конфликта между местным адвокатом и членом его семьи. Последний находился перед зданием суда с гранатой.

Сотрудники полиции попытались обезвредить мужчину и отобрать боеприпас. В результате завязалась потасовка, в ходе которой произошел взрыв.

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека, включая адвоката. Кроме того, пострадали еще не менее девяти человек, среди которых как гражданские лица, так и несколько правоохранителей.

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сирия взрыв тартус
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