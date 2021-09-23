ЦИК направил в СК РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге

Москва, 23 сентября. Центризбирком направил в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям, зафиксированным во время проведения избирательного процесса в Санкт-Петербурге.

Такие меры предпринял ЦИК в ответ на произошедшие нарушения в ходе голосования, отметила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, в Петербурге были выявлены очевидные отклонения от нормы.

«Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру», — заявила она.

Ранее Памфилова отметила, что большинство обращений и жалоб на возможные нарушения были зафиксированы в Петербурге. Также она обвинила некоторых наблюдателей в попытках помешать работе комиссий.