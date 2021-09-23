Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима

Москва, 23 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство наладило диалог с представителями промышленности по изменению налоговой нагрузки.

Он считает очень важным формирование согласованной позиции по основным параметрам налогового режима. Глава правительства подчеркнул, что все корректировки законодательства в сфере налогообложения промышленности имеют целью «повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике».

Правительство России приступило к проектированию национального углеродного налога для освобождения бизнеса от необходимости уплачивать аналогичные платежи в ЕС.