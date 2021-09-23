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Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:30
Экономика
Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство наладило диалог с представителями промышленности по изменению налоговой нагрузки.

Он считает очень важным формирование согласованной позиции по основным параметрам налогового режима. Глава правительства подчеркнул, что все корректировки законодательства в сфере налогообложения промышленности имеют целью «повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике».

Правительство России приступило к проектированию национального углеродного налога для освобождения бизнеса от необходимости уплачивать аналогичные платежи в ЕС.

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