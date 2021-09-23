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Волгоградцы смогут бесплатно обучиться реставрации памятников архитектуры

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:20
Общество
Волгоградцы смогут бесплатно обучиться реставрации памятников архитектуры
Личный архив Евгения Богучарского

Волгоград, 23 сентября. Жители Волгоградской области смогут пройти обучение реставрации памятников архитектуры в «Школе волонтеров наследия — 2021».

Проект стартовал в Волгоградской области. Участие в пресс-конференции, посвященной открытию «Школы волонтеров наследия — 2021», приняли представители регионального комитета по развитию туризма. Проект впервые запустили в Волгоградской области в рамках программы «Волонтеры культуры». Она, в свою очередь, входит в нацпроект «Культура».

Жители региона в школе волонтеров смогут пройти бесплатное обучение в сфере сохранения памятников культурного наследия. Занятия будут проводить ведущие специалисты этой отрасли. Выпускники после обучения занимаются реставрацией с действующими командами, организуют свои волонтерские движения, разрабатывают проекты и получают гранты на их реализацию.

Всероссийский проект «Добрая неделя» ранее стартовал в Волгоградской области. Свыше 150 мероприятий, посвященных благотворительности и экологии, проведут с 20 по 26 сентября.

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