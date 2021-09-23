Минобороны РФ: самолет А-50 не нарушал воздушных границ Эстонии у острова Вайндлоо

Москва, 23 сентября. Министерство обороны РФ опровергло заявление эстонских властей о якобы нарушившем воздушные границы республики российском самолете А-50.

Как утверждают в Таллине, инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Минобороны РФ заявляет, что обвинения не соответствуют действительности, так как А-50 летел из Калининградской области в пункт постоянной дислокации по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Более того, экипаж самолета поддерживал связь с эстонскими диспетчерами. Те, в свою очередь, не предъявляли никаких претензий.

«Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — констатировали в ведомства.

Ранее МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Александра Петрова. Дипломату вручили ноту протеста в связи с «нарушением воздушной границы».