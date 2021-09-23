Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 17:39
17:36
Весь мир
Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
17:34
Экономика
Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
17:34
Политика
Шугалей объяснил неприменимость западного подхода к новой власти в Афганистане
17:33
Спорт
Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
17:31
Общество
Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
17:28
Политика
ЦИК направил в СК РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
17:27
Экономика
Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима
17:26
Общество
Диетолог Кадырова объяснила причину тяги к сладкому
17:24
Происшествия
Под Волгоградом расследуют дело о хищении средств по нацпроекту «Экология»
17:23
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана обвинил ряд политиков в игнорировании целей революции
Все новости

Минобороны РФ: самолет А-50 не нарушал воздушных границ Эстонии у острова Вайндлоо

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:18
Армия
Минобороны РФ: самолет А-50 не нарушал воздушных границ Эстонии у острова Вайндлоо
wikipedia.org  /  Maxim Maksimov / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 сентября. Министерство обороны РФ опровергло заявление эстонских властей о якобы нарушившем воздушные границы республики российском самолете А-50.

Как утверждают в Таллине, инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Минобороны РФ заявляет, что обвинения не соответствуют действительности, так как А-50 летел из Калининградской области в пункт постоянной дислокации по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Более того, экипаж самолета поддерживал связь с эстонскими диспетчерами. Те, в свою очередь, не предъявляли никаких претензий.

«Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — констатировали в ведомства.

Ранее МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Александра Петрова. Дипломату вручили ноту протеста в связи с «нарушением воздушной границы».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ: самолет А-50 не нарушал воздушных границ Эстонии у острова Вайндлоо
россия эстония минобороны рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru